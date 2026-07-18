YB feiert im Wankdorf einen 5:0-Testspielsieg gegen Etoile Carouge, muss aber um Virginius bangen. Auch weitere Super-Ligisten testen am Samstag. Hier kommt die Übersicht.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

YB

Die Young Boys feiern im Stadion Wankdorf einen klaren Testspielsieg über Etoile Carouge. Gleich 5:0 schlagen die Berner den Challenge-Ligisten. Edimilson Fernandes, Sergio Cordova, Kastriot Imeri und zweimal Samuel Essende treffen für den Super-Ligisten. Bitter für das Team von Gerardo Seoane kurz vor Saisonstart am kommenden Wochenende: Alan Virginius muss nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Wie die Berner schreiben, erlitt der Stürmer eine Fussverletzung.

Basel

Auf die Basler wartet in der letzten Hauptprobe ein besonderes Highlight. Im St. Jakob-Park empfängt der FCB Juventus. Gegen den italienischen Rekordmeister (36 Titel) spielen die Basler 0:0.

Luzern

Luzern unterliegt zuhause der VV St. Truiden. Nach einer ausgeglichenen Startphase geht der Klub aus der höchsten belgischen Spielklasse per Penalty in Führung. Noch vor der Pause können die Luzerner durch Lars Villiger aber ausgleichen. Mit dem letzten Angriff der Partie gelingt den Belgiern in der 91. Minute der Treffer zum 2:1-Endstand.

GC

Die Grasshoppers verlieren gegen den SCR Altach 1:3. Gegen den österreichischen Bundesligisten erlebt GC einen Kaltstart. Bereits nach einer Viertelstunde muss Neuzugang Marvin Hübel, der zwei Tage nach seinem Wechsel erstmals für die Zürcher zwischen den Pfosten steht, zweimal hinter sich fassen. Nikolas Muci erzielt nach 22 Minuten den Anschlusstreffer. Mit ihrer ersten gefährlichen Aktion nach der Pause kommen die Österreicher in der 67. Minute zum nächsten Treffer. Beim 1:3 aus Sicht der Zürcher bleibt es danach. Denn wenig später muss das Spiel in Altach abgebrochen werden. «Nicht etwa, weil der Schiedsrichter abpfeift, sondern weil sich ein derart übles Gewitter über Altach zusammenbraut, dass die Spieler vor den golfballgrossen Hagelkörnern flüchten müssen», schreiben die Hoppers auf ihrer Website.

FCZ

Auch der FCZ muss eine Testspiel-Niederlage hinnehmen. Die Zürcher verlieren im deutschen Mindelheim gegen Greuther Fürth 2:3. Nach einem Penalty-Treffer der Deutschen aus der 2. Bundesliga drehen Juan José Perea und Leandro Schödler die Partie noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit schlägt Greuther Fürth aber mit einem Doppelschlag zurück. Weil Curaçao-WM-Fahrer Livano Comenencia aus der Drehung und Perea per Kopf das Tor in der Schlussphase verpassen, bleibt es am Ende bei der knappen Niederlage.

Lausanne

Lausanne beendet seine Vorbereitung mit einem 3:0-Sieg über Yverdon. Gegen den Challenge-Ligisten lassen die Waadtländer nie etwas anbrennen. Omar Janneh eröffnet das Skore bereits in der 5. Minute aus fünf Metern Entfernung, ehe er nach der Pause zum 2:0 trifft. Alban Ajdini macht kurz vor Schluss danach den Deckel drauf.

Servette

Servette setzt sich im Test gegen AS Saint-Étienne im Stade de Genève mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Miroslav Stevanovic für die Genfer gegen den französischen Ligue-2-Vertreter in der 32. Minute.