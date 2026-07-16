Marvin Hübel verlässt den FC Aarau und wechselt zu GC in die Super League. Bei den Hoppers unterschreibt der Goalie für zwei Jahre.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Mit dem FC Aarau hat Marvin Hübel (23) den Aufstieg in die Super League verpasst, in der Barrage unterlag man GC. Nun wechselt der Goalie die Seiten und erfüllt sich so den Traum von der Super League doch noch.

Der 23-Jährige hat bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Zusammen mit Justin Hammel (25) bildet der Aargauer das Torhüter-Duo – wer die Nummer 1 sein wird, gibt GC nicht bekannt. «Ich freue mich riesig, künftig für einen der traditionsreichsten Klubs der Schweiz spielen zu dürfen. Der Grasshopper Club Zürich bietet mir eine grossartige Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln», wird Hübel in der Medienmitteilung zitiert.

Der Keeper hat es 2018 mit nur 15 Jahren und 7 Monaten bereits ins Kader des FCA geschafft, sein Debüt im Tor der Aargauer gab er dann allerdings erst fünf Jahre später im Cup. Dazwischen war er drei Jahre an den FC Baden ausgeliehen. Seit der Saison 2023/24 war Hübel Stammgoalie der Aarauer und hat 112 Partien absolviert.

Noch näher dran an GC Füge jetzt GC deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen