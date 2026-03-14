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GC-Star Asp Jensen
«Ich habe Hunger nach mehr»

GC-Offensivspieler Jonathan Asp Jensen im Interview: Der 20-jährige Bayern-Leihspieler spricht über die Trikotnummer zehn, Champions-League-Träume und das grosse Ziel mit GC.
Publiziert: 12:14 Uhr
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