DE
FR
Abonnieren

«Extrem ärgerlich»
Fehlerkette bei Gegentor nervt YB-Coach Seoane

YB-Coach Gerardo Seoane nervt sich nach dem Spiel über die vielen Fehler beim Tor von Lyon.
Publiziert: 10:49 Uhr
Kommentieren
Alles zur Super League
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen