1/5 Amir Abrashi fehlt GC laut Blick-Informationen mehrere Wochen. Foto: Pius Koller

Darum gehts GC-Captain Amir Abrashi verletzt sich im Training und fällt mehrere Wochen aus

Ausfall des erfahrenen Spielers ist bitter für das junge GC-Team

Abrashi spielte beim Saisonauftakt gegen Luzern 90 Minuten durch

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Beim 0:3 im Testspiel am Dienstag gegen Celta Vigo auf dem GC-Campus fehlt unter anderem auch der Name von Amir Abrashi (35) auf dem Matchblatt. Doch der Captain wird nicht geschont, sondern fehlt wegen einer Verletzung. Laut Blick-Informationen hat sich der Routinier im Training eine Muskelblessur zugezogen und fällt wohl mehrere Wochen aus.

Der Ausfall des Routiniers ist bitter, verfügt doch Trainer Gerald Scheiblehner (48) über ein junges Team mit wenig Erfahrung. Und nach der 2:3-Niederlage gegen Luzern trotz guter Leistung in der ersten Halbzeit warten nun die beiden schweren Auswärtsspiele in Basel und in Genf gegen Servette auf die Zürcher.

Es ist der erste längere Ausfall Abrashis seit der Saison 2021/22. Beim Saisonauftakt gegen Luzern spielte der GC-Leitwolf im zentralen Mittelfeld 90 Minuten durch.