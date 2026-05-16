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Super League: Frick spricht nach letztem Spiel über Abschied
Frick über den Abschied
«Da kann einiges passieren – es ist schwierig»
Mario Frick und Pascal Loretz sprechen nach dem letzten Spiel gegen Winterthur über die Saison und über den Abschied von Trainer Frick.
Publiziert: 21:55 Uhr
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