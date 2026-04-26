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Super League: Die Highlights von GC – FC Luzern (1:2)
Highlights im Video
Dieser Kopfball flutscht GC-Hammel durch die Finger
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Grasshopper Club Zürich – FC Luzern (1:2).
Publiziert: vor 57 Minuten
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