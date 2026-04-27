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Highlights im Video
Kapino-Bock lanciert Tor-Spektakel in Genf

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette Genf – FC Winterthur (5:3).
Publiziert: 00:05 Uhr
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Die Highlights des 34. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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