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FCSG-Noten gegen Vaduz
Stürmer überzeugt – schwieriger Nachmittag für Verteidiger

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 3:2-Sieg von St. Gallen gegen Vaduz.
Publiziert: vor 36 Minuten
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1/8
Joker Owusu (r.) sorgt in der Schlussphase für den St. Galler Ausgleich und dreht danach auch noch das Spiel.
Foto: keystone-sda.ch
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Stefan KreisReporter Fussball

Von diesem Nachmittag wird Enoch Owusu wohl noch träumen. Sekunden nach seiner Einwechslung trifft der ehemalige Inter-Junior mit einem fantastischen Abschluss zur Führung. Es ist sein erster Ballkontakt im Spiel. Und weil er drei Minuten vor Schluss auch noch den Siegtreffer erzielt, ist er der Mann des Spiels. Eine Note kriegt er aber nicht, weil die bloss an Spieler verteilt werden, die mindestens 30 Minuten auf dem Platz stehen.

Für Aliou Baldé zum Beispiel, der eine Fünf bekommt, obwohl er manchmal zu eigensinnig agiert. Oder Lukas Daschner, der trotz seinem unfreiwilligen Assist vor dem 1:2 genügend ist. Oder Ruiz und Witzig, die beide eine Drei kassieren, und einen komplizierten Nachmittag im Ländle erleben.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
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2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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