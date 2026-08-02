Stefan Kreis Reporter Fussball

Von diesem Nachmittag wird Enoch Owusu wohl noch träumen. Sekunden nach seiner Einwechslung trifft der ehemalige Inter-Junior mit einem fantastischen Abschluss zur Führung. Es ist sein erster Ballkontakt im Spiel. Und weil er drei Minuten vor Schluss auch noch den Siegtreffer erzielt, ist er der Mann des Spiels. Eine Note kriegt er aber nicht, weil die bloss an Spieler verteilt werden, die mindestens 30 Minuten auf dem Platz stehen.

Für Aliou Baldé zum Beispiel, der eine Fünf bekommt, obwohl er manchmal zu eigensinnig agiert. Oder Lukas Daschner, der trotz seinem unfreiwilligen Assist vor dem 1:2 genügend ist. Oder Ruiz und Witzig, die beide eine Drei kassieren, und einen komplizierten Nachmittag im Ländle erleben.

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