Der FCB hat in dieser Saison erst ein Heimspiel gewonnen. Gegen GC muss am Sonntag dringend ein weiteres dazukommen. Sonst wird es für die Basler richtig ungemütlich.

Darum gehts Der FCB verlor vier der letzten fünf Heimspiele und holte im Joggeli sieben Punkte aus neun Partien

Slavisa Jokanovic gibt gegen GC seine Joggeli-Premiere, rund 22'000 Tickets sind bereits verkauft

Bei einer Niederlage gegen GC könnte Basels Vorsprung auf den Barrageplatz auf zwei Punkte sinken

Lucas Werder Reporter Fussball

Es sind Zahlen des Grauens: Vier der letzten fünf Heimspiele hat der FCB verloren. Das hat es in diesem Jahrhundert noch nie gegeben. Doch die historische Heimkrise, in der die Basler gerade stecken, reicht weit über die laufende Saison hinaus. Aus den vergangenen neun Auftritten im Joggeli schauten für den FCB nur sieben (!) Punkte heraus. Der St. Jakob-Park, einst die grösste Festung des Schweizer Fussballs, ist ein leicht einzunehmendes Feldlager geworden.

«Ich will nicht zurückblicken. Ich habe als FCB-Trainer auch noch kein Spiel zu Hause verloren», sagt Slavisa Jokanovic (58) vor seiner Joggeli-Premiere am Sonntag gegen GC. Er freue sich auf sein erstes Spiel vor heimischer Kulisse, für das die Basler Stand Freitagmittag rund 22'000 Tickets abgesetzt haben. Bereits bei den beiden Auswärtsspielen in Vaduz und Nyon habe er gespürt, wie gross die Unterstützung der Fans sei, sagt Jokanovic.

Tabellenkeller rückt näher

Nach dem 0:3 im Fürstentum brachte der mitgereiste Anhang seinen Unmut über die sportliche Misere aber ein erstes Mal klar zum Ausdruck. Statt wie in den Wochen davor mit Applaus aufgemuntert, wurden die Basler Spieler nach Spielschluss mit Pfiffen in die Garderobe geschickt.

Seit Ende August hat der FCB in der Liga nur vier Punkte gesammelt. Nur die Ausbeute von Schlusslicht Lausanne (1) fiel in diesem Zeitraum noch geringer aus. Inzwischen haben sich die Basler damit nicht nur aus der oberen Tabellenhälfte verabschiedet, sondern drohen auch langsam, aber sicher in den Abstiegssumpf zu geraten. Im Worst Case könnte der Vorsprung auf den Barrageplatz bei einer Pleite gegen die Hoppers auf zwei Punkte zusammenschrumpfen.

Auch GC kommt mit neuem Trainer

Er schaue jede Woche auf die Tabelle, sagt Jokanovic. «Wir wissen, wo wir stehen. Und wir wissen, wo GC steht. Aber das hat keinen grossen Einfluss auf unsere Vorbereitung», so der Serbe. Viel wichtiger sei es, dass sich seine Mannschaft auf sich konzentriere und die benötigte Energie und Solidarität auf den Platz bringe. Jokanovic: «Ob es gegen ein Team von der Tabellenspitze oder gegen eines vom Tabellenende geht, spielt dabei keine Rolle.»

Die Hoppers würden sich durch den ebenfalls in der Länderspielpause erfolgten Trainerwechsel in einer ähnlichen Situation befinden wie der FCB. «Wir haben uns die beiden letzten Spiele angesehen und auch versucht, herauszufinden, was ihr Trainer in der Vergangenheit gemacht hat. Wir haben eine Idee, was wir von GC erwarten können», sagt Jokanovic.

Der Serbe dürfte aber auch eine Idee davon haben, was die Basler Fans vom Spiel am Sonntag erwarten: endlich wieder einen Heimsieg. Zwei davon in Folge gab es zuletzt im März, den ersten davon gegen GC.