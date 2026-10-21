Verletzungspech beim FC Basel: Aaron Malouda (20) hat sich im Training eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und wird für die nächsten Wochen ausfallen, teilt der FCB mit. Genauere Angaben zur Ausfalldauer macht der Klub nicht.
Der Sohn von Frankreich-Legende Florent Malouda (46) kam seit seinem Sommerwechsel vom aserbaidschanischen Sabah Baku, das diese Saison in der Champions League spielt, zu zehn Einsätzen als Einwechselspieler. Am Freitag traf er in der zweiten Cuprunde gegen Stade Nyonnais erstmals für die Basler.
Der FCB musste zuletzt auch auf Andrej Bacanin (19), Kaio Eduardo (21), Gabriel Sigua (21) und Asane Sow (20) verzichten.
Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6