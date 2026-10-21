DE
FR
Abonnieren

Im Training verletzt
Basler Youngster fällt länger aus

FCB-Spieler Aaron Malouda hat sich im Training verletzt und wird länger ausfallen.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Youngster Aaron Malouda (r.) traf am Freitag erstmals für Basel. Jetzt hat er sich im Training verletzt.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Verletzungspech beim FC Basel: Aaron Malouda (20) hat sich im Training eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und wird für die nächsten Wochen ausfallen, teilt der FCB mit. Genauere Angaben zur Ausfalldauer macht der Klub nicht.

Der Sohn von Frankreich-Legende Florent Malouda (46) kam seit seinem Sommerwechsel vom aserbaidschanischen Sabah Baku, das diese Saison in der Champions League spielt, zu zehn Einsätzen als Einwechselspieler. Am Freitag traf er in der zweiten Cuprunde gegen Stade Nyonnais erstmals für die Basler.

Der FCB musste zuletzt auch auf Andrej Bacanin (19), Kaio Eduardo (21), Gabriel Sigua (21) und Asane Sow (20) verzichten.

Noch näher dran am FC Basel
teaser_image_sl_fcb.png

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
teaser_image_sl_fcb.png
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
teaser_image_sl.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
teaser_image_transfer (1).png
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
20250426173315843.jpg
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
20770541 entity_logo_fcbasel
FC Basel
brack super league
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20770541 entity_logo_fcbasel
        FC Basel
        brack super league
        Super League