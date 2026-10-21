FCB-Spieler Aaron Malouda hat sich im Training verletzt und wird länger ausfallen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Verletzungspech beim FC Basel: Aaron Malouda (20) hat sich im Training eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und wird für die nächsten Wochen ausfallen, teilt der FCB mit. Genauere Angaben zur Ausfalldauer macht der Klub nicht.

Der Sohn von Frankreich-Legende Florent Malouda (46) kam seit seinem Sommerwechsel vom aserbaidschanischen Sabah Baku, das diese Saison in der Champions League spielt, zu zehn Einsätzen als Einwechselspieler. Am Freitag traf er in der zweiten Cuprunde gegen Stade Nyonnais erstmals für die Basler.

Der FCB musste zuletzt auch auf Andrej Bacanin (19), Kaio Eduardo (21), Gabriel Sigua (21) und Asane Sow (20) verzichten.

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