In dieser Kategorie mischt der FCB bei Europas Top-Klubs mit

Die neuste Studie des CIES zeigt, dass der FC Basel in den letzten fünf Jahren die Werte seiner Spieler um 150 Millionen Euro gesteigert hat. Der klare Spitzenreiter im Ranking kommt aus der Bundesliga, heisst aber nicht Bayern München.

Darum gehts Der FCB ist der beste Schweizer Klub, wenn es um die Wertsteigerung von Spielern geht

In dieser Kategorie kann Basel auch mit Top-Teams mithalten

Der Klub macht damit Millionen

Lucas Werder Reporter Fussball

Eines muss man David Degen (43) lassen: Er weiss, wie man mit Spielern Geld verdient. Das zeigt auch die neuste Studie des Football Observatory des CIES (International Centre for Sports Studies) in Neuenburg. In dieser wurde untersucht, welche Klubs in den letzten fünf Jahren die Werte ihrer verpflichteten Spieler am meisten steigern konnten.

Weltweiter Spitzenreiter ist Eintracht Frankfurt, dem eine Wertsteigerung von 527 Millionen Euro zugeschrieben wird. Unmittelbar dahinter folgen Real Madrid (526), PSG (490), Benfica (488) und Manchester City (447). Im Ranking, in dem nur Klubs mit Einnahmen und Ausgaben von mindestens 50 Millionen Euro über die letzten fünf Jahre berücksichtigt wurden, finden sich auch zwei Schweizer Klubs. Mit einer Wertsteigerung von 150 Millionen Euro teilt sich der FCB gemeinsam mit dem FC Augsburg den 50. Platz. Deutlich weiter hinten liegt YB, das die Werte seiner Spieler um immerhin 57 Millionen steigern konnte.

Im Fall der Basler heisst das aber: Der FCB hat bei den Werten seiner eingekauften Spieler in den letzten fünf Jahren mehr zugelegt als Juventus, Crystal Palace, Salzburg, Napoli, Barcelona, Arsenal oder Atlético Madrid.

Bei Verkäufen kratzt Basel an den Top 20

Die erzielten Wertsteigerungen werden vom CIES jeweils in zwei Kategorien aufgeteilt: Die erste umfasst Wertsteigerungen von Spielern, die aktuell Teil des Kaders sind. Hier liegt mit 499 Millionen Euro Real Madrid an der Spitze, was auf den ablösefreien Transfer von Kylian Mbappé sowie die starke Marktwertentwicklung von Arda Güler (von 30 auf 125 Millionen) zurückzuführen sei, wie das Institut erklärt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die zweite Kategorie umfasst Spieler, die den Klub bereits wieder verlassen haben. Hier kommt der FCB auf einen Wert von 97 Millionen Euro, was die Basler im weltweiten Vergleich sogar auf Platz 21 bringt! Mit klarem Abstand auf Platz eins steht auch hier Eintracht Frankfurt (293 Millionen Euro), dahinter folgen Newcastle (186) und Strassburg (169).

Unter den sechs Klubs, deren Spieler über die letzten fünf Jahre den grössten Wertverlust verzeichnet haben, befinden sich mit Al Hilal (–502), Al Nassr (–229), Al Ittihad (–175) und Al Ahli (–134) vier Teams aus Saudi-Arabien. Mit den Wüstenklubs «mithalten» können nur die seit Jahren strauchelnden Premier-League-Grössen Manchester United (–405) und Tottenham Hotspur (–188).

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos