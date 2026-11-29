Der FC Basel taumelt immer weiter Richtung Tabellenkeller. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen GC wählt der Technische Direktor Andreas Herrmann deutliche Worte – auch zur Position des Trainers.

Darum gehts Andreas Herrmann spricht nach der Pleite gegen GC über die Basler Krise

Der Technische Direktor beim FCB sagt klar, dass man sich im Abstiegskampf sehe

Für den Winter kündigt der Klub bereits Transfers an

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Drei Punkte. So klein ist der Abstand des FC Basel nach der jüngsten Pleite im Zürcher Letzigrund gegen GC (1:2) noch auf einen Barrage-Platz. Sechs Zähler beträgt das Polster auf den direkten Abstiegsplatz.

War die Situation schon vor dem Kellerduell gegen die Grasshoppers angespannt, so schrillen jetzt alle Alarmglocken.

Einer, der noch am Samstagabend keinen Hehl daraus macht, wie kritisch es um die Bebbi steht, ist Andreas Herrmann (35). Der Technische Direktor beim FCB wählt klare Worte, als er sich nach dem Match gegenüber Blue äussert: «Wir sehen uns im Abstiegskampf, das müssen wir ganz ehrlich sagen.»

Rückendeckung für den Trainer

Herrmann war erst im Sommer zum Klub gestossen und weckte grosse Erwartungen. Nach seiner Tätigkeit bei Manchester United sollte er zusammen mit seinem Team den FCB bei den Transfers auf eine neue Stufe heben. «Wir wollen und müssen uns diesbezüglich auf hohe internationale Standards begeben, wenn wir auch künftig gute Spieler zum FCB holen wollen, die uns helfen, unsere ambitionierten sportlichen Ziele zu erreichen», liess sich Klub-Boss David Degen (43) noch im Mai zur Verpflichtung von Herrmann zitieren.

Die Realität ist sechs Monate später eine andere. «Die Enttäuschung und die Kritik sind absolut berechtigt», sagt nun Herrmann – und er kommt zu einem vernichtenden Fazit: Die Mannschaft habe sich nicht so gefunden, wie man sich das gewünscht habe, sie breche bei kleinsten Widerständen komplett zusammen.

Stellt sich unweigerlich die Frage, ob da der erst Ende September verpflichtete Trainer Slavisa Jokanovic (58) nicht auch zum Thema wird? Immerhin wartet der FCB unter dem Serben auch nach sechs Spielen weiter auf einen Sieg in der Liga. Herrmann gibt dem Trainer aber Rückendeckung: «Stand jetzt ist er fest im Sattel. Am Trainer machen wir es nicht aus. Er macht eine gute Arbeit und strahlt Ruhe aus. Es liegt momentan an der Mannschaft.»

«Haben die Problemzonen ausgemacht»

Eine Mannschaft, die bereits im Frühling ein anderes Gesicht haben könnte. Denn Herrmann kündigt bereits mehrere Transfers an. «Wir haben die Problemzonen schon frühzeitig ausgemacht und werden im Winter-Transferfenster aktiv sein.» Auf welchen Positionen man Handlungsbedarf sehe, wollte der 35-Jährige aber nicht verraten.

Noch müssen es aber die aktuellen Spieler im FCB-Kader richten. Der nächste kapitale Match steht schon am Mittwoch an. Dann gehts für die Basler im Cup-Achtelfinal auswärts in Bern gegen YB. Der letzte Auswärtssieg dort ist schon eine Weile her. Er datiert vom 22. Mai 2016.

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