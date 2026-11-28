Slavisa Jokanovic lässt gegen GC Xherdan Shaqiri und Topskorer Zan Celar draussen. Der FCB-Trainer geht ein Risiko ein, das sich nicht auszahlt. Trotzdem soll der Serbe vorerst weitermachen dürfen.

Darum gehts FCB-Captain Xherdan Shaqiri spricht über seinen Bankplatz gegen GC

Trainer Slavisa Jokanovic erklärt Aufstellungsknall

Der FCB hat immer noch keinen Sieg unter Jokanovic

Florian Raz Reporter Fussball

Es ist ein Knall, schon bevor der Krisengipfel überhaupt begonnen hat. Slavisa Jokanovic (58) versorgt gegen die Grasshoppers seinen Superstar Xherdan Shaqiri (35) erst mal auf der Ersatzbank. Und seinen Topskorer Zan Celar (27) versteckt der Trainer des FC Basel gleich daneben. Bumm!

Klarer kann Jokanovic eigentlich nicht machen, wie unzufrieden er mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 0:2 gegen Luzern gewesen ist. Und auch nicht, wo er die Basler Probleme ortet: beim Einsatz, bei der Energie, bei der Lust darauf, für das Team zu rennen. Vor dem Spiel sagt er zur Einsatzfreude seiner Spieler: «Um nach einem Ballverlust zurückzurennen, musst du nicht besonders talentiert sein.»

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«Wenn ich die zwei brauche, stelle ich sie aufs Feld»

Nach dem Spiel erklärt er seine Aufstellung so: «Ich muss Energie finden, ich muss konkurrenzfähig sein.» Und zu den Einwechslungen von Shaqiri in Minute 61 und Celar in Minute 80: «Wenn ich die zwei brauche, stelle ich sie aufs Feld.»

Jokanovic riskiert mit seiner Aufstellung viel. «All-in» des FCB-Trainers! Am Ende hat er alles verzockt. Shaqiri beweist zwar wieder einmal, was er leisten kann, wenn er in seiner Ehre gekitzelt wird. Seinen Trotz münzt er in das Basler Führungstor um.

Trotzdem verliert Basel. Und nach dem Schlusspfiff macht Shaqiri keinen Hehl daraus, was er von Jokanovics Aktion hält: gar nichts. «Ich komme nicht ins Training, um auf der Bank zu sitzen», sagt er bei SRF. Und: «Solange ich beim FCB bin, will ich jedes Mal spielen.»

Damit sieht die Lage für Jokanovic so aus: Er hat aus sechs Spielen bloss zwei Punkte geholt. Seine Mannschaft spielt offensiv wenig begeisternd und ist auch defensiv wacklig. Die Spieler haben jegliches Selbstvertrauen verloren. Und das Aushängeschild des Klubs ist jetzt auch noch hässig.

Der Serbe bleibt in all dem sehr ruhig und gelassen. Manchmal drückt eine Prise Galgenhumor durch. Vor allem aber wirkt er komplett ratlos. Etwa wenn er anmerkt: «Wenn wir ein Tor schiessen, bekommen wir danach sofort Probleme. Und wenn wir eines kassieren, können wir darauf nicht reagieren.»

Oder wenn er feststellt, dass seine Spieler offenbar immer noch nicht erkannt haben, wie ernst die Lage ist: «Uns ist nicht klar, wo wir stehen. Und wir bezahlen dafür einen hohen Preis. GC weiss wo es steht – und kämpft bis zur letzten Minute.»

«Wir stehen im Abstiegskampf»

Jokanovic selbst ist klar, worum es beim FC Basel derzeit geht: «Wir stehen im Abstiegskampf.» Aber seine Spieler scheinen seine Worte entweder nicht zu hören, nicht zu verstehen – oder sie sind ihnen komplett egal. Anders ist ein neuerlicher Systemausfall nach einer geschenkten 1:0-Führung nicht zu erklären.

Erschwerend kommt hinzu, dass auf der anderen Seite des Feldes die Grasshoppers standen. Eine Mannschaft, die vor diesem Samstagabend sieben Spiele in Serie nicht gewonnen und bis dahin im Schnitt über 2 Tore pro Spiel kassiert hat. «Ich gratuliere GC – aber wir hatten einen grossen Anteil an ihrem Sieg», sagt Jokanovic auch noch. Und: «Ich bin bereit für das Training am Sonntagmorgen.»

Dann verschwindet Slavisa Jokanovic in der eiskalten Zürcher Nacht. Gemäss Blick-Informationen soll ein weiterer Trainerwechsel in Basel vorerst kein Thema sein.

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