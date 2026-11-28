Jonas Omlin hält Basel vor der Pause gegen Kenzo Goudmijn im Spiel. Danach ist er machtlos bei den Gegentoren. Was für seine Abwehrkollegen weniger gilt. Flavius Daniliuc und Nicolas Vouilloz öffnen beim 1:1 gemeinsam die linke Abwehrseite für Assistgeber Julian von Moos, Rechtsverteidiger Kevin Rüegg kommt gegen Samuel Krasniqi nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal in diesem Spiel zu spät.

Das Basler Zentrum mit Andrej Bacanin, Metinho und Becir Omeragic wirkt weniger orientierungslos als gegen Luzern. Aber ist das wirklich ein Kompliment? Auf den Flügeln sind Asane Sow und Philip Otele in bemerkenswerter Unterform. Und im Sturm ist Giacomo Koloto zwar mit viel Einsatz dabei – aber halt auch reichlich brotlos gegen eine GC-Abwehr, die bis zu diesem Abend pro Spiel im Schnitt über 2,1 Gegentore kassiert hat.

Xherdan Shaqiri gelingt als Einwechselspieler ein Tor und ein guter Steilpass auf den ebenfalls erst spät eingewechselten Zan Celar. Das war es dann eigentlich. Ganz bitter aber der Einsatz von Aaron Malouda. Erst verdaddelt er einen Basler Konter, dann lässt er sich beim 1:2 von Nikolas Muci austanzen.

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