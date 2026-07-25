DE
FR
Abonnieren

Fall Embolo wirds nicht geben
Welche WM-Regeln die Super League übernimmt – und welche nicht

Viele Regelung wurden im Hinblick auf die WM eingeführt. Einige davon werden auch in der kommenden Super-League-Spielzeit Anwendung finden – aber nicht alle. Blick hat eine Übersicht mit allen Neuerungen zusammengestellt.
Publiziert: 09:37 Uhr
|
Aktualisiert: 09:48 Uhr
Kommentieren
1/5
Auf die kommende Saison gibt es neue Regeln in der Super League.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • VAR darf neu bei falschen Gelben Karten und Cornern eingreifen
  • Zuschauer sehen VAR-Bilder und Nachspielzeit auf Stadionbildschirmen
  • Neue Regeln: 5-Sekunden-Countdown bei Abstoss/Einwurf, 10 Sekunden bei Wechsel
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

VAR

Die Befugnisse des Video Assistant Referee (VAR) werden leicht ausgebaut. Dieser darf neu auch bei einer falsch gegebenen zweiten Gelben Karte, die zu einem Platzverweis führt, eingreifen. Ebenfalls darf ein zu Unrecht gegebener Corner, sofern der Entscheid sofort und ohne Verzögerung der Spielfortsetzung fällt, in einen Abstoss umgewandelt werden.

Wie bisher greift der VAR bei «klaren und offensichtlichen Fehlentscheiden oder schwerwiegenden übersehenen Vorfällen» bei folgenden Situationen ein:

– Tor oder kein Tor
– Penalty oder kein Penalty
– Rote Karte oder keine Rote Karte
– Spielerverwechslung, wobei im Gegensatz zur WM nur die Verwechslung und nicht das Vergehen geändert werden darf, womit der Fall Embolo nicht eintreten kann

Neu werden alle TV-Bilder, die der Schiedsrichter vom VAR zur Ansicht bekommt, auch auf dem Screen im Stadion für die Zuschauer ersichtlich sein. Neu sehen die Fans auch die Nachspielzeit auf der Stadionuhr ticken. Bislang ist diese bei 45 respektive 90 Minuten stehen geblieben.

Neue Regeln

Abstoss/Einwurf: Wenn ein Team die Ausführung eines Abstosses oder Einwurfs verzögert, zeigt der Schiedsrichter einen 5-Sekunden-Countdown an. Wird das Zeitlimit überschritten, wird dem gegnerischen Team ein Corner bzw. der Einwurf zugesprochen.

Kommentar
Klares Signal an die Fifa
Kommentar
Die neuen Schiri-Regeln
Klares Signal an die Fifa

Auswechslung: Bei Auswechslungen müssen die Spieler das Spielfeld innerhalb von 10 Sekunden verlassen. Wird das Zeitlimit überschritten, darf der Einwechselspieler das Spielfeld erst bei der ersten Spielunterbrechung nach Ablauf einer Minute betreten.

Verletzungen: Abgesehen von bestimmten Ausnahmen müssen Spieler, die auf dem Spielfeld behandelt werden oder die eine verletzungsbedingte Spielunterbrechung verursachen, das Spielfeld verlassen und nach Wiederaufnahme des Spiels eine Minute lang ausserhalb des Spielfelds bleiben, bis sie wieder eingreifen dürfen.

Regeln, die nicht übernommen werden

Hand vor den Mund: Wenn ein Spieler in einer provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Art oder Situation mit einem Gegenspieler kommuniziert und dabei den Mund verdeckt, wird dies mit einer Roten Karte geahndet.

«Lex Afrika-Cup»: Verlässt ein Team das Feld aus Protest gegen einen Schiedsrichter-Entscheid oder ist es dafür verantwortlich, dass ein Spiel nicht fortgesetzt und abgebrochen wird, weil es weniger als sieben Spieler aufweist, verliert dieses Team das Spiel automatisch.

Hydration Breaks: Die an der WM eingeführten Trinkpausen in der Mitte der beiden Halbzeiten werden nicht übernommen. Wie bis anhin ist es dem Schiedsrichter frei überlassen, in Rücksprache mit den beiden Teams bei extremen äusseren Bedingungen Trinkpausen durchzuführen.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Sion
FC Sion
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Thun
FC Thun
FC Zürich
FC Zürich
FC Vaduz
FC Vaduz
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Luzern
FC Luzern
FC Basel
FC Basel
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Sion
        FC Sion
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Thun
        FC Thun
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Super League
        Super League
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lugano
        FC Lugano