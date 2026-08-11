Darum gehts
- Thorsten Kirschbaum wird Assistenztrainer beim FC St. Gallen bis 2028
- Der 39-Jährige schliesst im November 2026 die UEFA-A-Lizenz ab
- Das Trainerteam umfasst sechs Mitglieder, darunter Cheftrainer Enrico Maassen
Nachdem man den bisherigen Assistenzcoach Marvin Compper (41) zu Royal Antwerpen ziehen liess, hat der FC St. Gallen nun einen Nachfolger gefunden. Thorsten Kirschbaum (39) wird neuer Assistent von Enrico Maassen und erhält einen Vertrag bis 2028. Zuletzt war Kirschbaum beim bayerischen Regionalligisten DJK Vilzing als Cheftrainer tätig. Der ehemalige Torhüter spielte selbst bis 2023 im aktiven Bereich und bringt Erfahrung aus der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der holländischen Eredivisie mit.
Im November 2026 wird der 39-Jährige die Ausbildung zur Uefa-A-Lizenz, die er begleitend macht, abschliessen. Kirschbaum komplettiert das sechsköpfige Trainerteam um Enrico Maassen, Sebastian Block, Athletiktrainer Simon Storm, Assistenztrainer Analyse Jonas Meier und Goalietrainer Stefano Razzetti. Sportchef Roger Stilz (49) zeigt sich in einer Medienmitteilung erfreut: «Er wird unseren Spielern und ebenso unserem Trainerteam mit seiner Erfahrung als Spieler, seiner Ausstrahlung, seinem wertschätzenden Umgang und nicht zuletzt mit seiner ambitionierten Arbeitseinstellung guttun.»
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