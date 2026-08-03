St. Gallen gibt die sofortige Auflösung des Vertrags von Marvin Compper bekannt. Der 41-Jährige übernimmt bei Royal Antwerpen erstmals das Amt des Cheftrainers.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Abgang im Staff der ersten Mannschaft des FC St. Gallen. Assistenztrainer Marvin Compper verlässt die Espen per sofort. Der 41-Jährige übernimmt den Chefcoachposten beim belgischen Klub Royal Antwerpen, also dem Verein, zu dem kürzlich Michael Frey zurückgekehrt ist.

«Marv, wir mögen dir das sowas von gönnen!», richtet der FCSG auf seinem X-Kanal aus. Comppers nun aufgelöster Vertrag in der Ostschweiz wäre ursprünglich bis Sommer 2027 gültig gewesen. Nach dem Compper-Abgang hat St. Gallens Chefcoach Enrico Maassen derzeit mit Sebastian Block und Jonas Maier noch zwei Assistenztrainer an seiner Seite.

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