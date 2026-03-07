DE
«Es zählt nur der Sieg»
GC steht vor kapitalem Spiel

Die Grasshoppers treten an Ort und Stelle. Gute und weniger gute Auftritte wechseln sich ab, der Abstand zum Strich wird nicht kleiner. Deshalb ist klar: Gegen Lausanne zählt nur der Sieg.
Publiziert: 13:42 Uhr
Aktualisiert: vor 25 Minuten
1/5
Jonathan Asp Jensen hat in beiden Spielen gegen Lausanne in dieser Saison getroffen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Die News der Woche

Mit dem Platzverweis gegen Amir Abrashi in der Nachspielzeit in Basel hat GC die Tabellenführung in der Liga übernommen, wenn es um die Anzahl Roter Karten geht. Für die Hoppers war es bereits der neunte Platzverweis in dieser Saison. Bei Lausanne, dem Gegner am Sonntag, mussten bisher acht Spieler vorzeitig unter die Dusche, ebenso bei YB und dem FCZ. Am wenigsten Platzverweise hat bislang der FC Basel zu verzeichnen (1).

Die grosse Frage

Wer schiesst bei GC die Tore? Die Hoppers haben mit 35 Treffern die zweitschwächste Offensive der Liga, nur Schlusslicht Winterthur hat weniger Tore erzielt (31). In den letzten zehn Liga-Spielen schoss GC nur einmal mehr als ein Tor, beim 3:4 in Luzern. Das Ganze sei nicht so einfach zu trainieren, sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner (49). «Aber wir müssen den Ball mehr in die gegnerische Hälfte bringen und mehr Spieler im Strafraum haben.»

Gesagt ist gesagt

«Es zählt nur der Sieg. Wenn wir noch ein Wort mitreden und den Platz in der Barrage vermeiden wollen, dann müssen wir gewinnen», sagt Scheiblehner vor dem kapitalen Spiel gegen Lausanne. Zehn Runden vor Schluss liegt GC sechs Punkte hinter Servette, Lausanne liegt neun Punkte vor den Hoppers.

Mögliche Aufstellung

Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic, Stroscio; Abels, Köhler; Krasniqi, Meyer, Asp Jensen; Frey.

Wer fehlt?

Amir Abrashi ist nach seinem Platzverweis gegen Basel gesperrt. Saulo Decarli, Dorian Paloschi und Lovro Zvonarek sind weiterhin verletzt.

Neben dem Platz

Vor dem Spiel gegen Lausanne veranstalten die Hoppers am Sonntag ab 14 Uhr einen Flohmarkt beim Media Campus an der Baslerstrasse. Dort bietet sich den Fans die Möglichkeit, Fanartikel zu kaufen und zu verkaufen. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Hast du gewusst, dass …

… GC in dieser Super-League-Saison als einziges Team nach einem Rückstand noch nie gewonnen hat. Die Zürcher holten bislang nur vier Punkte, nachdem sie zurückgelegen hatten. Lausanne holte die zweitwenigsten Zähler in der Liga nach einem Rückstand (6). Nur in der 1. Runde beim 3:2 Winterthur gelang den Waadtländern ein Sieg, nachdem sie 0:1 und 1:2 zurückgelegen hatten.

Aufgepasst auf

... Jonathan Asp Jensen. Der Däne traf in beiden Spielen gegen Lausanne. Beim 3:1-Heimsieg in der Hinrunde bereitete er zudem einen Treffer vor. Beim 1:1 in Lausanne Ende Januar glich er in der 75. Minute für die Hoppers aus.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 28 Runden:

  1. Abrashi 4,5
  2. Hammel 4,1
  3. Ngom 4,0

Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Hajrim Qovanaj. Der 31-jährige Solothurner kommt zu seinem Debüt in der Super League. In dieser Saison pfiff er 15 Spiele in der Challenge League. Als VAR steht Sven Wolfensberger im Einsatz.

Der Gegner

Hier erscheint das Lausanne-Inside.

29

Runde

Sa., Servette - FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion - Winterthur, 18 Uhr
Sa., Lugano - Luzern, 20.30 Uhr
So., St. Gallen - Basel, 14 Uhr
So., GC - Lausanne, 16.30 Uhr
So., YB - Thun, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
28
-47
15
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
