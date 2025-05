1/7 In der Barrage trifft der 11. der Super League, GC, auf ... Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Julian Sigrist Redaktor Sport

Wie ist der Modus?

Im Gegensatz zu den Cup-Partien gibt es in der Barrage Hin- und Rückspiel. Die erste Partie findet am Dienstag, die zweite Partie am Freitag (beide 20.30 Uhr) statt. Das Gesamtskore über beide Spiele entscheidet letztlich über den Sieger. Wie in der Super League – und im Gegensatz zur Challenge League – kommt in den Barrage-Partien der VAR zum Einsatz. Eine Auswärtstorregel gibt es nicht.

Was passiert bei Gleichstand?

Es gelten die gleichen Regeln wie im Europapokal. Sollte das Duell nach 180 Minuten noch keinen Sieger gefunden haben, gibt es eine Verlängerung à zweimal 15 Minuten. Steht es auch nach dieser Unentschieden, geht es ins Penaltyschiessen.

Wer spielt überhaupt?

Auch im zweiten Jahr seit der Änderung des Super-League-Modus trifft der 11. der Super League auf den 2. der Challenge League. Wie bereits in der letzten Saison muss sich GC seinen Platz in der höchsten Schweizer Spielklasse in zwei Extra-Spielen verdienen. Gegner ist der FC Aarau, der den direkten Aufstieg mit einem schwachen Saisonendspurt verspielte.

Gibt es spezielle Regeln?

Ja, eine gibt es tatsächlich. Pro Team dürfen höchstens fünf ausländische Spieler gleichzeitig auf dem Feld stehen. Die Anzahl der Nicht-Schweizer auf dem Matchblatt ist hingegen nicht beschränkt. Eine solche Regel gab es bislang nur in Freundschaftsspielen. In der Super League und der Challenge League dürfen beliebig viele Ausländer eingesetzt werden.

Wo wird gespielt?

Eigentlich sollte diese Frage ganz leicht zu beantworten sein. Eigentlich. Denn die Heimstätte der Hoppers, das Stadion Letzigrund, ist wegen eines Konzertes nicht verfügbar. So mussten sich die Stadtzürcher in den vergangenen Wochen und Monaten nach einer Alternative im Exil umsehen. Auch ein Geisterspiel stand zwischenzeitlich im Raum. Geworden ist es am Schluss das Stadio comunale di Cornaredo in Lugano – mit Zuschauern. Das Rückspiel findet ganz normal im Stadion Brügglifeld in Aarau statt.

Gibt es noch Tickets?

Erst am Freitagmorgen wurde die Spielstätte für das Hinspiel verkündet. Reichlich Tickets sind für die Partie in Lugano dementsprechend noch verfügbar. Während der Eintritt für GC-Fans mit Saisonabo gratis ist, kosten die Tickets für den Rest zehn Franken. Das Rückspiel im Brügglifeld ist bereits seit dem Dienstag ausverkauft.

Wer zeigt die Spiele?

Nachdem der Pay-TV-Sender Blue in dieser Saison bereits alle Spiele der Super League und Challenge League übertragen hat, sind dort auch die beiden Barrage-Spiele zu sehen. Im Free-TV laufen die Partien nicht.

Was passiert mit den Karten?

Seit dem Herbst 2019 gilt: Die in der regulären Saison angehäuften Gelben Karten werden vor den Barrage-Spielen gelöscht. Die Spieler müssen also weder im Hin-, noch im Rückspiel eine Gelb-Sperre befürchten. Bei einer Gelb-Roten oder Roten Karte im Hinspiel müsste ein Spieler in der zweiten Partie aber selbstverständlich zuschauen.