1/4 Das Stadion des FC Thun bekommt einen neuen Namen. Foto: Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts FC Thun Stadion wird umbenannt, Visana übernimmt Anteile der Arena

Visana erlässt Miete und investiert in Jugend- und Frauenförderung

Übernahmepreis beträgt eine Million Franken, Investition von drei Millionen geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Das Stadion des FC Thun, die Stockhorn Arena, bekommt einen neuen Namen. Wie die Berneroberländer am Freitagmorgen bekanntgeben, wird die Partnerschaft mit der Krankenkasse Visana ausgebaut. Im Rahmen dessen beantragt die bisherige Stadionbesitzerin, die Genossenschaft Arena Thun, ihren Mitgliedern, alle Anteile an der Stockhorn Arena an die Visana zu übertragen. Der Übernahmepreis beläuft sich auf eine Million Franken.

Zu dieser Vereinbarung gehört, dass die Visana im Falle einer Übertragung die Namensrechte des Stadions erhält. Wie genau die Arena in Zukunft heissen würde, ist noch nicht klar. Die Visana würde dem FC Thun ausserdem die Miete für das Stadion erlassen und über einen Zeitraum von zehn Jahren drei Millionen in die Jugend- und Frauenförderung der Thuner investieren.

«Wir übergeben die Arena in die Hände eines langfristigen, verlässlichen Partners, dem der FC Thun ebenso viel bedeutet wie uns. Gleichzeitig tragen wir so zur finanziellen Gesundung unseres Clubs und zur Jugend- und Frauenförderung bei», wird Christian Fröhlich, Präsident der Genossenschaft Arena Thun, in der Medienmitteilung zitiert.