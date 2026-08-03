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Es drohen Strafen
YB-Fans zünden trotz Feuerverbot Mega-Pyro-Show

Die anhaltende Trockenheit hat zu einem Feuerverbot in den meisten Kantonen geführt. Einige YB-Fans lassen sich davon aber nicht abhalten.
Publiziert: vor 58 Minuten
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Der Fansektor im Thuner Stadion brennt lichterloh.
Foto: Freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • YB-Fans zünden trotz Feuerverbot Pyrotechnik im Thuner Stadion beim Derby
  • Rund 60 Vermummte entfachten Pyrofackeln, trotz strikter Stadionregeln und Kontrollen
  • YB gewann 6:0 gegen Thun, Polizei ermittelt zu Pyro-Vorfall
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Kein Feuerwerk am 1. August. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt in den meisten Kantonen ein Feuerverbot. Das schliesst das Anzünden von Feuerwerkskörpern wie Pyrofackeln ein – was einigen YB-Anhängern aber offenbar egal ist. 

Der Fansektor im Thuner Stadion brennt während des Berner Derbys lichterloh. Obwohl das Anzünden von Pyrotechnik im Stadion der Oberländer, unabhängig vom derzeitigen Feuerverbot, explizit untersagt ist, lassen es sich die YB-Fans nicht nehmen, eine Pyro-Show zu veranstalten. 

Doppeltes Feuerwerk

In der 60. Minute, während die Young Boys bereits 4:0 führen, zünden etwa 60 Vermummte Pyrofackeln an. Dabei steigen einige von ihnen auf die Abschrankung am Spielfeldrand. Doch wie gelangen die Feuerwerkskörper ins Stadion? 

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Die Eingangskontrollen würden nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen. «Aber bei dieser Menge an Fans stossen wir an Grenzen», erklärt Thuns Mediensprecher Timo Kuhn gegenüber der «Berner Zeitung». Und weiter: «Die Pyro-Aktion der YB-Fans verurteilen wir klar. Wir werden den gesamten Vorfall kommende Woche intern besprechen und die nötigen Lehren daraus ziehen.»

Wie geht es weiter?

Das sinnbildliche Feuerwerk auf dem Rasen, das die YB-Spieler mit dem 6:0-Auswärtssieg gegen Thun veranstalteten, reichte den mitgereisten Anhängern wohl nicht. Die Pyro-Show könnte nun aber ein Nachspiel haben. Die Kantonspolizei Bern bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass sie bereits Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen habe. Mehr Details wolle man aus taktischen Gründen jedoch nicht preisgeben.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zürich
FC Zürich
2
0
3
7
FC Basel
FC Basel
2
0
3
8
FC Thun
FC Thun
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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