Ein Gerücht aus Bulgarien besagt, dass ein Tausch zwischen Ilyas Chouaref und Kwadwo Duah stattfinden soll. Sion-Sportchef Barthélémy Constantin dementiert dies kategorisch und versichert, dass der maltesische Nationalspieler den Verein nicht verlassen werde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ludogorets will Ilyas Chouaref vom FC Sion verpflichten

Sportdirektor Constantin lehnt Tauschgeschäft mit Kwadwo Duah ab

Chouaref hat noch 2 Jahre Vertrag, Sion weist mehrere Angebote zurück.

Bastien Feller Sportjournalist

Der Transfermarkt läuft auf Hochtouren und bringt eine ganze Reihe von Gerüchten mit sich. Das jüngste bezüglich des FC Sion kommt aus Bulgarien. Die lokale Presse berichtet nämlich, dass Ludogorets «kurz davor steht, den Stürmer Ilyas Chouaref zu verpflichten». Doch der Transfer soll durch die Einbeziehung von Kwadwo Duah in den Deal komplizierter werden als erwartet.

Laut «Match Telegraf» sollen der Schweizer Nationalspieler, der sich bei der EM 2024 mit der Nati hervorgetan hat, und Ilyas Chouaref die Vereine tauschen. Stimmt nicht, sagt Sportchef Barthélémy Constantin im Tourbillon nach dem 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Luzern am Sonntag. «Es handelt sich nicht um einen Tausch. Wir haben ein Angebot von Ludogorets für Ilyas erhalten, das stimmt. Aber es lag weit unter dem Marktwert des Spielers.»

Constantin will Chouaref nicht verkaufen

Der Sportdirektor des Walliser Vereins fügt hinzu, dass die Stürmerposition bereits gut besetzt sei und Nationalspieler Duah nicht zwingend gebraucht wird. «Wir haben bereits Rilind Nivokazi. Er hat fast das gleiche Profil. Es wäre also völlig sinnlos, einen Tausch wie den in der Presse erwähnten durchzuführen. Natürlich ist Kwadwo ein sehr guter Spieler mit vielen Qualitäten. Aber er hat für uns absolut keine Priorität. Wir haben in dieser Position bereits alles, was wir brauchen und sind damit sehr zufrieden.»

Barthélémy Constantin fügt hinzu, dass er auch fest vorhabe, Ilyas Chouaref im Wallis zu halten. «Er hat noch zwei Jahre Vertrag und ist ein wichtiger Spieler für uns. Wie ich bereits gesagt habe, haben wir mehrere Angebote für ihn erhalten, nicht nur von Ludogorets. Aber daran wird sich nichts ändern.»

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