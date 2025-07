Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Was macht der FCB mit Transferflop Gauto?

Juan Gauto wird wohl vorerst kein Pflichtspiel mehr für den FCB absolvieren. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Lucas Werder Reporter Fussball

Rund 3,7 Millionen Franken Ablöse hat der FCB vor zwei Jahren für Juan Gauto nach Argentinien überwiesen. Die ernüchternde Bilanz seither: Knapp 1100 Einsatzminuten für Basel, zwei Tore und zwei Vorlagen.

Damit sich der Flügelspieler weiterentwickeln kann, wurde er in der vergangenen Saison zu Deportivo La Coruña verliehen. Zu Spielpraxis ist Gauto in Spanien aber nicht gekommen. Nur 300 Minuten stand er insgesamt auf dem Platz.

Nachdem der Argentinier in diesem Sommer nach Basel zurückgekehrt ist, hätte er beim FCB eine neue Chance bekommen sollen. Diese scheint Gauto aber vorerst nicht genützt zu haben. Am Samstag fehlte der Tempodribbler gegen St. Gallen im Kader. Auch auf der Kontingentliste ist er bislang nicht aufgeführt. Gut möglich, dass Gauto in den kommenden Wochen erneut verliehen wird.