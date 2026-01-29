Darum gehts
- Bryan Okoh wechselt mit 22 Jahren von Lausanne-Sport zu Auxerre
- Der Schweizer U21-Spieler nutzt die Chance in der Ligue 1
- Mit 16 Jahren wechselte Okoh erstmals ins Ausland nach Österreich
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Innenverteidiger Bryan Okoh (22) verlässt den Super-League-Klub Lausanne-Sport in Richtung Ligue 1. Wie die Waadtländer mitteilen, unterschrieb der Schweizer U21-Internationale beim abstiegsgefährdeten Auxerre.
Mehr Super League
Okoh entstammt der Lausanner Nachwuchsabteilung, wechselte im Alter von 16 Jahren nach Österreich und kehrte erst im letzten Juni in seine Heimat zurück. Nun nutzt der 22-Jährige die Chance auf einen Wechsel in eine Top-5-Liga.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde