Er kommt aus der Jugend
Bryan Okoh verlässt Lausanne in Richtung Ligue 1

Lausanne-Sport verliert einen wichtigen Baustein der Defensive. Bryan Okoh wagt mit 22 Jahren den nächsten Karriereschritt und verlässt die Super League Richtung Frankreich. Für den Klub kommt der Abgang mitten in der Saison.
Publiziert: vor 43 Minuten
Voller Einsatz in Zukunft in Frankreich statt in Lausanne: Innenverteidiger Bryan Okoh (l.).
Foto: GEORGIOS KEFALAS

  • Bryan Okoh wechselt mit 22 Jahren von Lausanne-Sport zu Auxerre
  • Der Schweizer U21-Spieler nutzt die Chance in der Ligue 1
  • Mit 16 Jahren wechselte Okoh erstmals ins Ausland nach Österreich
Der Innenverteidiger Bryan Okoh (22) verlässt den Super-League-Klub Lausanne-Sport in Richtung Ligue 1. Wie die Waadtländer mitteilen, unterschrieb der Schweizer U21-Internationale beim abstiegsgefährdeten Auxerre.

Okoh entstammt der Lausanner Nachwuchsabteilung, wechselte im Alter von 16 Jahren nach Österreich und kehrte erst im letzten Juni in seine Heimat zurück. Nun nutzt der 22-Jährige die Chance auf einen Wechsel in eine Top-5-Liga.

