DE
FR
Abonnieren

Nach Schulter-OP
Lausanne muss lange ohne Ndiaye auskommen

Seit Monaten kämpft Souleymane Ndiaye mit Schulterprobleme, weshalb er sich nun einer Operation unterzogen hat. Damit wird er Lausanne allerdings mehrere Monate lang fehlen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Lausannes Souleymane Ndiaye muss lange pausieren.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport muss lange auf Souleymane Ndiaye verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt nach Operationen an beiden Schultern rund drei Monate aus.

Gemäss einer Mitteilung des Vereins liess der 20-jährige Ndiaye die Eingriffe zur Behebung langwieriger Beschwerden vornehmen. Er litt während Monaten an Schmerzen in den Schultern. Von Einsätzen in der Super League hielt das den Schweizer U20-Nationalspieler nicht ab: Sechsmal lief das Lausanner Eigengewächs in der laufenden Spielzeit in der höchsten Schweizer Liga auf und lieferte beim 3:1-Sieg der Waadtländer gegen YB Mitte Januar gar einen Assist.

Noch näher dran an Lausanne

Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Nichts verpassen
Alle Storys zu Lausanne-Sport
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport