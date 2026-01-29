Seit Monaten kämpft Souleymane Ndiaye mit Schulterprobleme, weshalb er sich nun einer Operation unterzogen hat. Damit wird er Lausanne allerdings mehrere Monate lang fehlen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne-Sport muss lange auf Souleymane Ndiaye verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt nach Operationen an beiden Schultern rund drei Monate aus.

Gemäss einer Mitteilung des Vereins liess der 20-jährige Ndiaye die Eingriffe zur Behebung langwieriger Beschwerden vornehmen. Er litt während Monaten an Schmerzen in den Schultern. Von Einsätzen in der Super League hielt das den Schweizer U20-Nationalspieler nicht ab: Sechsmal lief das Lausanner Eigengewächs in der laufenden Spielzeit in der höchsten Schweizer Liga auf und lieferte beim 3:1-Sieg der Waadtländer gegen YB Mitte Januar gar einen Assist.

