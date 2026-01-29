Lausanne-Sport muss lange auf Souleymane Ndiaye verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt nach Operationen an beiden Schultern rund drei Monate aus.
Gemäss einer Mitteilung des Vereins liess der 20-jährige Ndiaye die Eingriffe zur Behebung langwieriger Beschwerden vornehmen. Er litt während Monaten an Schmerzen in den Schultern. Von Einsätzen in der Super League hielt das den Schweizer U20-Nationalspieler nicht ab: Sechsmal lief das Lausanner Eigengewächs in der laufenden Spielzeit in der höchsten Schweizer Liga auf und lieferte beim 3:1-Sieg der Waadtländer gegen YB Mitte Januar gar einen Assist.
Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!