DE
FR
Abonnieren
«Wenn Lugano noch einen Stürmer holt, wird es spannend»
1:59
Tessiner Meisterkandidat?«Wenn Lugano noch einen Stürmer holt, wird es spannend»

Er geht zum direkten Konkurrenten
Transfer-Hammer um FCB-Stürmer Ajeti

Beim FC Basel war Albian Ajeti zuletzt nur noch Zuschauer. Deswegen zieht es den 29-Jährigen nun ins Tessin zu Tabellenführer Lugano.
Publiziert: 17:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/5
Lugano statt Basel: Albian Ajeti wechselt auf Leihbasis innerhalb der Super League.
Foto: TOTO MARTI
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Noch bis am 8. September können Super-League-Klubs Transfers in der Schweiz abschliessen. Bereits jetzt kommt es zu einem Transfer-Hammer zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten: Der FC Lugano leiht Stürmer Albian Ajeti vom FC Basel aus. Diese exklusive Blick-Information bestätigen die beiden involvierten Teams am Dienstagabend um 18.30 Uhr. Der Deal beinhaltet neben der Leihe bis zum Ende der Saison 2026/27 auch eine Kaufoption.

Damit holt Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer die angekündigte Verstärkung für die Offensive. Da der Wechsel jetzt schon durch ist, könnte Ajeti bereits am Wochenende im Topspiel für seinen neuen Verein auf dem Platz stehen. Gegner dann am Sonntag? Der FC Basel.

Mehr zur Super League
FCB löst Vertrag mit serbischem Stürmer auf
FCB-News
Letzter FCB-Einsatz war 2024
Basel löst Vertrag mit serbischem Stürmer auf
Thun zieht den nächsten Schweden an Land
Thun-News
190 Zentimeter grosser Stürmer
Thun zieht den nächsten Schweden an Land

Ajeti kam Anfang Februar 2024 zurück zu den Bebbi und glänzte vor allem in der Doublesaison 2024/25 für Rotblau (zwölf Tore, neun Vorlagen). Im Anschluss verlängerte man seinen Vertrag und der heute 29-Jährige sollte in der abgelaufenen Saison eine noch grössere Führungsrolle beim FCB übernehmen, doch klubintern äusserte man immer wieder die Enttäuschung darüber. Auch auf dem Platz lief es nicht mehr wie zuvor, zuletzt hatte ihn Trainer Stephan Lichtsteiner gegen den FCZ und gegen YB gar komplett aus dem Kader gestrichen. 

«Es versteht sich von selbst, dass es für uns nie ein schöner Moment ist, wenn uns ein einheimischer Spieler verlässt. Aufgrund der aktuell begrenzten sportlichen Perspektive haben wir gemeinsam mit Albian aber entschieden, dass eine Leihe für beide Seiten derzeit am meisten Sinn ergibt», erklärt Valentin Stocker, der Sportliche Leiter der ersten FCB-Mannschaft. Seit dem 1. August wartet Ajeti auf die nächsten Einsatzminuten. Die soll er nun im Tessin bei Lugano wieder bekommen.

Noch näher dran am FC Basel

Füge jetzt den FC Basel deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lugano
        FC Lugano