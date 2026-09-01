Transfer-Hammer um FCB-Stürmer Ajeti

Beim FC Basel war Albian Ajeti zuletzt nur noch Zuschauer. Deswegen zieht es den 29-Jährigen nun ins Tessin zu Tabellenführer Lugano.

Tobias Wedermann Fussballchef

Noch bis am 8. September können Super-League-Klubs Transfers in der Schweiz abschliessen. Bereits jetzt kommt es zu einem Transfer-Hammer zwischen dem Tabellenführer und dem Drittplatzierten: Der FC Lugano leiht Stürmer Albian Ajeti vom FC Basel aus. Diese exklusive Blick-Information bestätigen die beiden involvierten Teams am Dienstagabend um 18.30 Uhr. Der Deal beinhaltet neben der Leihe bis zum Ende der Saison 2026/27 auch eine Kaufoption.

Damit holt Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer die angekündigte Verstärkung für die Offensive. Da der Wechsel jetzt schon durch ist, könnte Ajeti bereits am Wochenende im Topspiel für seinen neuen Verein auf dem Platz stehen. Gegner dann am Sonntag? Der FC Basel.

Ajeti kam Anfang Februar 2024 zurück zu den Bebbi und glänzte vor allem in der Doublesaison 2024/25 für Rotblau (zwölf Tore, neun Vorlagen). Im Anschluss verlängerte man seinen Vertrag und der heute 29-Jährige sollte in der abgelaufenen Saison eine noch grössere Führungsrolle beim FCB übernehmen, doch klubintern äusserte man immer wieder die Enttäuschung darüber. Auch auf dem Platz lief es nicht mehr wie zuvor, zuletzt hatte ihn Trainer Stephan Lichtsteiner gegen den FCZ und gegen YB gar komplett aus dem Kader gestrichen.

«Es versteht sich von selbst, dass es für uns nie ein schöner Moment ist, wenn uns ein einheimischer Spieler verlässt. Aufgrund der aktuell begrenzten sportlichen Perspektive haben wir gemeinsam mit Albian aber entschieden, dass eine Leihe für beide Seiten derzeit am meisten Sinn ergibt», erklärt Valentin Stocker, der Sportliche Leiter der ersten FCB-Mannschaft. Seit dem 1. August wartet Ajeti auf die nächsten Einsatzminuten. Die soll er nun im Tessin bei Lugano wieder bekommen.

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