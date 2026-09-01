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Letztmals 2024 für Rotblau im Einsatz
FCB löst Vertrag mit serbischem Stürmer auf

Zweimal gab der FC Basel Djordje Jovanovic zuletzt per Leihe ab. Nun trennen sich die Wege der beiden Parteien endgültig.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Djordje Jovanovic und der FCB – das gehört der Vergangenheit an.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Im Sommer 2023 verpflichtete der FC Basel Djordje Jovanovic von Maccabi Tel Aviv. Drei Jahre später wird der eigentlich bis zum Ende der Saison 2026/27 gültig gewesene Vertrag «im gegenseitigen Einvernehmen» aufgelöst, wie die Bebbi am Dienstag mitteilen. 

Jovanovic bestritt total 23 Partien (sechs Tore) für Rotblau – alle in der Saison 2023/24. Der letzte Einsatz des Stürmers im Trikot des FCB geht auf den 2. März 2024 zurück.

Basel gab den 27-Jährigen zweimal per Leihe ab – an Partizan Belgrad und zuletzt an Maccabi Haifa. Nun gehen die Bebbi und der Serbe definitiv getrennte Wege.

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