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190 Zentimeter grosser Stürmer
Thun zieht den nächsten Schweden an Land

Der Super-League-Sechste Thun hat Noah Christoffersson unter Vertrag genommen.
Publiziert: 16:38 Uhr
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Noah Christoffersson geht ab sofort für den FC Thun auf Torejagd.
Foto: FC Thun
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Zwei Wochen nach der Verpflichtung von Tom Strannegard nimmt der FC Thun mit Noah Christoffersson einen zweiten Schweden unter Vertrag. Der 190 Zentimeter grosse Stürmer stösst von Allsvenskan-Aufsteiger Örgryte zum Schweizer Meister.

Christoffersson hat für drei Jahre plus Option für eine weitere Saison im Berner Oberland unterschrieben. Das Thun-Abenteuer ist für den 27-Jährigen gleichbedeutend mit seiner ersten Station im Ausland.

In der seit April laufenden schwedischen Meisterschaft hat Christoffersson für Örgryte in 18 Einsätzen acht Treffer erzielt.

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