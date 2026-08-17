Der FC Thun rüstet in der Offensive nach. Vom norwegischen Klub IK Start stösst Tom Strannegard zu den Berner Oberländern.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der FC Thun erlebte in diesem Sommer starken Aderlass, vor allem in der Offensive gingen mit Elmin Rastoder (24), Ethan Meichtry (21) und zuletzt Christopher Ibayi (31) drei wichtige Stützen. Jetzt rüstet der amtierende Meister nach und holt Tom Strannegard für die linke Aussenbahn. Der Schwede stösst vom norwegischen Erstligisten IK Start zu den Berner Oberländern.

Der 24-Jährige ist auf Aussen vielseitig einsetzbar und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre mit Option auf eine weitere Saison. In der laufenden norwegischen Saison, die im Gegensatz zur Schweiz innerhalb eines Kalenderjahres ausgetragen wird, gehörte Strannegard bei IK Start zu den absoluten Stammkräften. Er stand in sämtlichen bisherigen Partien in der Startelf und steuerte dabei zwei Tore sowie vier Vorlagen bei.

Für Thun geht es am Donnerstag in der Europa-League-Quali weiter, dort trifft der Meister auf den polnischen Vertreter Lech Posen. Ob der Schwede dann bereits auf dem Platz stehen wird, ist derzeit nicht klar.

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