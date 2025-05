Für den FC Sion ist die Saison quasi beendet. Und doch: Coach Tholot will dem FC Winterthur den Sieg aber längst nicht einfach so schenken. Bei der Partie hätte eigentlich auch Goalie Heinz Lindner zu seinem Abschiedsspiel kommen sollen – der will aber nicht.

1/5 Goalie Heinz Lindner wird am Donnerstag nicht mit nach Winterthur reisen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FC Sion spielt gegen Winterthur trotz gesichertem Klassenerhalt mit vollem Einsatz

Trainer Tholot rotiert aufgrund von Verletzungen und Sperren im Team

Goalie Heinz Lindner verzichtet auf Abschiedsspiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tim Guillemin

Wenn der FC Sion am Donnerstagabend auf der Schützenwiese aufläuft, geht es für die Walliser um eigentlich nichts mehr. Mit dem Sieg gegen GC am letzten Wochenende machte man den Klassenerhalt auch rechnerisch fix. Und doch: Zum Saisonabschluss-Duell gegen Winterthur – das wiederum noch mitten im Abstiegskampf steckt – will Sion-Coach Didier Tholot aber nicht etwa mit der zweiten Garde auflaufen.

«Wenn wir noch in der Position der Mannschaften wären, die um den Klassenerhalt spielen, würden wir uns wünschen, dass die Mannschaften, die nicht betroffen sind, mit vollem Einsatz spielen. Das werden wir tun», versichert Trainer Tholot vor dem Spiel. Auch Verteidiger Numa Lavanchy will in Winterthur kein lockeres Auslaufen der Saison: «Klar, wir können locker spielen. Aber: Wir wollen den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Und wie der Trainer schon sagte, wenn wir Punkte bräuchten, würden wir es nicht wollen, dass eine andere Mannschaft Punkte liegenlässt.»

Lindner reist gar nicht erst nach Winterthur

Und doch muss der 61-Jährige auf einigen Positionen rotieren. Denn die Walliser haben vor dem letzten Spiel diverse verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Dazu kommen die beiden gesperrten Baltazar Costa und Théo Bouchlahrem. So dürften gleich mehrere Walliser Nachwuchstalente Profiluft schnuppern.

Auch auf der Goalieposition hätte Tholot eigentlich eine Rochade vornehmen und den scheidenden Heinz Lindner mit einem Abschiedsspiel beschenken wollen. Doch dazu kommt es nicht. «Heinz hat angedeutet, dass er lieber nicht spielen möchte. Sein Vertrag läuft aus, er will kein Risiko mit einer möglichen Verletzung eingehen», erklärt Trainer Tholot. «Er war wie immer ehrlich und hat mir gesagt, dass er es vorzieht, nicht aufgestellt zu werden». Lindner dürfte die Reise in die Eulachstadt gar nicht erst antreten und sich so ohne Abschiedsspiel nach insgesamt 33 Einsätzen aus dem Wallis verabschieden.

Spieler dürfen noch nicht in die Ferien

Apropos verabschieden: Ein gemeinsames Walliser Tschüss wird es nicht direkt nach Schlusspfiff geben. Coach Tholot an seinen Spielern verboten, direkt nach dem Spiel in die Ferien zu fahren. Für Freitagmorgen ist noch ein Training angesetzt, wo er dann auch ein letztes Mal zu seiner Mannschaft sprechen wird. «Ich mag diese letzten Spiele nicht, bei denen du schon die Koffer gepackt hast», erklärt Tholot die Massnahme.

Deshalb fahren die Sittener nach Schlusspfiff alle gemeinsam wieder zurück ins Trainingszentrum in Riddes. Offensichtlich auch, um zu zeigen, dass der FC Sion die letzte Partie der Saison sehr ernst nimmt.