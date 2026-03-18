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Drei Tore in fünf Spielen
Ist das die Bewerbung fürs WM-Ticket, Christian Witzig?

Christian Witzig läuft es in der letzten Zeit wie geschmiert. In fünf Spielen macht die FCSG-Offensivkraft drei Tore. Träumt Witzig nun sogar vom WM-Ticket?
Publiziert: 12:32 Uhr
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