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Brack Super League
Super League: Witzig über mögliches WM-Ticket
Drei Tore in fünf Spielen
Ist das die Bewerbung fürs WM-Ticket, Christian Witzig?
Christian Witzig läuft es in der letzten Zeit wie geschmiert. In fünf Spielen macht die FCSG-Offensivkraft drei Tore. Träumt Witzig nun sogar vom WM-Ticket?
Publiziert: 12:32 Uhr
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Andri Bäggli
Redaktion Sport
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