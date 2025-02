Verletzungspech beim FC Luzern

1/4 Tyron Owusu muss aufgrund eines Muskelfaserrisses drei bis vier Wochen pausieren. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Auf einen Blick FC Luzern muss nach Spiel gegen Winterthur auf drei Spieler verzichten

Tyron Owusu erlitt Muskelfaserriss und fällt mehrere Wochen aus

Der FC Luzern muss nach dem Spiel gegen Winterthur (3:2-Sieg) am Sonntag auf drei Spieler verzichten. Am schlimmsten traf es Tyron Owusu (21). Der Mittelfeldspieler musste am Sonntag bereits nach 20 Minuten ausgewechselt werden. Wie der Tabellenzweite nun bekannt gibt, erlitt Owusu einen Muskelfaserriss. Damit wird er voraussichtlich für drei bis vier Wochen ausfallen.

Auch Bung Meng Freimann (19) musste gegen Winterthur noch vor der Halbzeit (40. Minute) vom Platz. Beim Innenverteidiger gaben die Luzerner allerdings Entwarnung. Es handle sich «nur» um diverse Prellungen und Quetschungen an Bändern, Sehnen und Knochen. Für das nächste Spiel gegen den FC Lugano kommenden Samstag sei er aber fraglich. Ebenfalls unsicher für das Lugano-Spiel ist Kevin Spadanuda (28). Der Schweizer habe gegen den FC Winterthur eine Rippenprellung erlitten.

