Wenn der FCB an der Tabellenspitze steht, kann er nicht gewinnen. Trainer Fabio Celestini sagt: «Ja, sollen wir am besten Sechster sein?»

1/6 Reine Kopfsache? Dominik Schmid (l.), hier im Kopfballduell mit Servettes Miroslav Stevanovic, erkennt beim FCB ein Problem, wenn er an der Tabellenspitze steht. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Auf einen Blick Der FC Basel kann nicht gewinnen, wenn er an der Tabellenspitze steht

Spieler Dominik Schmid diagnostiziert ein ‹Leader-Syndrom› beim FCB

Trainer Fabio Celestini findet, seinem Team fehle noch die Erfahrung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Florian Raz Reporter Fussball

Als Dominik Schmid zur Bank stapft, spürt man seinen Ärger bis unters Dach des Stade de Genève. Soeben hat sein FC Basel bei Servette mit 1:2 verloren. Und der Basler Aussenverteidiger stellt fest: «Ich bin sehr frustriert. Wir haben Servette heute den Sieg geschenkt!»

Was ihn besonders wurmt: Der FCB hat die Genfer beim letzten Rendezvous am Lac Léman 6:0 abgefertigt: «Dabei war Servette damals besser als heute. Das war unter dem Strich viel zu wenig.»

Auch andere leiden an dieser Krankheit

Schmid hat so eine Idee, warum seine Basler den verunsicherten Servettiens Aufbauhilfe leisten. «Wir haben so ein Syndrom, dass wir als Leader nicht gewinnen können.» Was für eine Diagnose! Einziger Trost: Die Basler sind beileibe nicht die einzigen, die in dieser verrückten Saison an dieser Krankheit leiden.

3:09 Servette – Basel 2:1: Joker Kutesa lässt mit 50m-Sprint alle stehen

Was für Doktor Schmids Diagnose spricht: Als der FCB (nach einem 3:1 gegen Servette) in der 15. Und 16. Runde an der Tabellenspitze lag, gewann er kein Spiel. Stattdessen gab es zu Hause gegen Lausanne, das damals auf Rang sechs lag, ein 1:1. Danach folgte auswärts beim siebtplatzierten St. Gallen noch einmal dasselbe Resultat.

Und als sich den Baslern die Chance bot, als Leader in die Weihnachtsferien zu gehen, lieferten sie eine veritable Nicht-Leistung ab: mit einer 0:1-Niederlage daheim gegen die Grasshoppers.

Plagt die Basler an der Tabellenspitze also die Höhenkrankheit, Fabio Celestini? Und wenn ja, welche Medizin verschreibt er seinen Spielern?

Celestini fragt: «Sollen wir Sechster sein?»

Der FCB-Trainer reagiert mit einem Lächeln und einer Gegenfrage: «Letzte Saison war es schwierig, als wir Letzter in der Tabelle waren. Und jetzt ist es also schwierig, wenn wir an der Spitze stehen. Sollten wir dann lieber Sechster sein?» Die Antwort gibt er der Einfachheit halber dann auch gleich selber: «Nein! Natürlich nicht. Es ist doch schön, wenn du Erster bist!»

Celestini deutet die rotblauen Wackler anders als Schmid. «Das ist kein Syndrom. Es fehlt uns einfach etwas an Erfahrung.» Wobei es am Ende aufs Gleiche herauskommt: Wollen die Basler Meister werden, müssen sie sich an die dünne Luft an der Spitze gewöhnen. Ob mit gewonnener Erfahrung oder viel Vitamin C ist eigentlich einerlei.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos