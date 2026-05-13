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Die Stimmen zum GC-Sieg
«Ich glaube, Winterthur hat Angst gehabt»

Michael Frey und Dirk Abels sprechen über den GC-Sieg gegen Winterthur und wie sie sich nun auf die Barrage vorbereiten.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Die Highlights des 37. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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