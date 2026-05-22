Lucas Werder Reporter Fussball

Die GC-Noten

Justin Hammel – Note 4

Hält, was er halten muss. Greift in der Verlängerung trotz Schmerzen auf die Zähne.

Samuel Marques – Note 5

Im Hinspiel ohne Einsatz, im Rückspiel ein bärenstarker Auftritt als Aushilfs-Rechtsverteidiger.

El Bachir Ngom – Note 5

Beim Gegentor zu weit weg von Gegner. Völlig egal, weil er in der 110. so eiskalt vom Punkt trifft.

Sven Köhler – Note 4

Verbessert im Vergleich zum Hinspiel. Beim Gegentor stimmt aber die Abstimmung nicht ganz.

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Nico Rissi – Note 4

Defensiv solid. Nach vorne kommt nicht allzu viel.

Tim Meyer – Note 5

Abräumer im Zentrum. Kämpft um jeden Ball.

Samuel Krasniqi – Note 6

Riesenauftritt des Flügelspielers! Hat das Potenzial, zur nächsten Klub-Legende zu werden.

Lovro Zvonarek – Note 4

Erzielt den ersten GC-Treffer. Taucht danach aber wieder ab.

Jonathan Asp Jensen – Note 3

Probiert viel und leitet das 1:0 ein. Gewinnt aber keinen einzigen Zweikampf.

Young-jun Lee – Note 2

Clevere Ablage vor dem ersten Tor. Sein Platzverweis ist aber maximal dämlich.

Michael Frey – Note 2

Viele Fehlpässe, kaum ein gewonnener Zweikampf. Ein einziger Abschluss. Totalausfall.

Maximilian Ullman – Note 4

Bringt etwas mehr Schwung als Rissi. Bleibt aber auch ohne Ausrufezeichen.

Amir Abrashi – Note 4

Läuft zwischenzeitlich als Spielmacher auf. Provoziert den Platzverweis.

Emmanuel Tsimba – Note 3

Vertändelt mehrere gute Konter-Möglichkeiten.

Die Aarau-Noten

Marvin Hübel – Note 5

Hält Aarau mit mehreren Paraden im Spiel. Bei den Toren machtlos.

Serge Müller – Note 4

Hat in den Kopfball-Duellen einen schweren Stand. Bleibt aber ohne Bock.

David Acquah – Note 5

Nicht nur in der Luft eine Macht. Ist ein Kandidat für einen Sommer-Wechsel.

Marco Thaler – Note 4

Abgeklärter Auftritt. Im Spielaufbau mit dem einen oder anderen Fehler.

Marcin Dickenmann – Note 5

Erkämpft sich auf seiner Seite zahlreiche Bälle. Nimmt Asp Jensen lange aus dem Spiel.

Nassim Zoukit – Note 4

Wieder stark mit und gegen den Ball. Verursacht aber den entscheidenden Penalty.

Oliver Jäckle – Note 3

Verpasst es, beim ersten Gegentor den Gegenspieler von Zoukit zu übernehmen.

Linus Obexer – Note 4

Starke Partie – bis er sich beim Platzverweis fahrlässig anstellt.

Valon Fazliu – Note 4

Bereitet den Aarauer Treffer per Kopf vor. Wieder mehrere gute Standards.

Daniel Afriyie – Note 3

Im Gegensatz zum Hinspiel kaum zu sehen. Hat früh Feierabend.

Elias Filet – Note 5

Rechtfertigt seine Bewertung mit einer einzigen Aktion. Das Tor ist ein Bewerbungsschreiben an die Super League.

Leon Frokaj – Note 4

Mit ihm hat Aarau im Zentrum mehr Zugriff.

Henri Koide – Note 3

Eine gute Chance zum Start in die Verlängerung. Das wars dann.

Raul Bobadilla – Note 3

Sein längster Saisoneinsatz. Sieht man dem Ex-GC-Stürmer am Ende auch an. Holt seine vorprogrammierte Gelbe Karte.