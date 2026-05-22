Die GC-Noten
Justin Hammel – Note 4
Hält, was er halten muss. Greift in der Verlängerung trotz Schmerzen auf die Zähne.
Samuel Marques – Note 5
Im Hinspiel ohne Einsatz, im Rückspiel ein bärenstarker Auftritt als Aushilfs-Rechtsverteidiger.
El Bachir Ngom – Note 5
Beim Gegentor zu weit weg von Gegner. Völlig egal, weil er in der 110. so eiskalt vom Punkt trifft.
Sven Köhler – Note 4
Verbessert im Vergleich zum Hinspiel. Beim Gegentor stimmt aber die Abstimmung nicht ganz.
Nico Rissi – Note 4
Defensiv solid. Nach vorne kommt nicht allzu viel.
Tim Meyer – Note 5
Abräumer im Zentrum. Kämpft um jeden Ball.
Samuel Krasniqi – Note 6
Riesenauftritt des Flügelspielers! Hat das Potenzial, zur nächsten Klub-Legende zu werden.
Lovro Zvonarek – Note 4
Erzielt den ersten GC-Treffer. Taucht danach aber wieder ab.
Jonathan Asp Jensen – Note 3
Probiert viel und leitet das 1:0 ein. Gewinnt aber keinen einzigen Zweikampf.
Young-jun Lee – Note 2
Clevere Ablage vor dem ersten Tor. Sein Platzverweis ist aber maximal dämlich.
Michael Frey – Note 2
Viele Fehlpässe, kaum ein gewonnener Zweikampf. Ein einziger Abschluss. Totalausfall.
Maximilian Ullman – Note 4
Bringt etwas mehr Schwung als Rissi. Bleibt aber auch ohne Ausrufezeichen.
Amir Abrashi – Note 4
Läuft zwischenzeitlich als Spielmacher auf. Provoziert den Platzverweis.
Emmanuel Tsimba – Note 3
Vertändelt mehrere gute Konter-Möglichkeiten.
Die Aarau-Noten
Marvin Hübel – Note 5
Hält Aarau mit mehreren Paraden im Spiel. Bei den Toren machtlos.
Serge Müller – Note 4
Hat in den Kopfball-Duellen einen schweren Stand. Bleibt aber ohne Bock.
David Acquah – Note 5
Nicht nur in der Luft eine Macht. Ist ein Kandidat für einen Sommer-Wechsel.
Marco Thaler – Note 4
Abgeklärter Auftritt. Im Spielaufbau mit dem einen oder anderen Fehler.
Marcin Dickenmann – Note 5
Erkämpft sich auf seiner Seite zahlreiche Bälle. Nimmt Asp Jensen lange aus dem Spiel.
Nassim Zoukit – Note 4
Wieder stark mit und gegen den Ball. Verursacht aber den entscheidenden Penalty.
Oliver Jäckle – Note 3
Verpasst es, beim ersten Gegentor den Gegenspieler von Zoukit zu übernehmen.
Linus Obexer – Note 4
Starke Partie – bis er sich beim Platzverweis fahrlässig anstellt.
Valon Fazliu – Note 4
Bereitet den Aarauer Treffer per Kopf vor. Wieder mehrere gute Standards.
Daniel Afriyie – Note 3
Im Gegensatz zum Hinspiel kaum zu sehen. Hat früh Feierabend.
Elias Filet – Note 5
Rechtfertigt seine Bewertung mit einer einzigen Aktion. Das Tor ist ein Bewerbungsschreiben an die Super League.
Leon Frokaj – Note 4
Mit ihm hat Aarau im Zentrum mehr Zugriff.
Henri Koide – Note 3
Eine gute Chance zum Start in die Verlängerung. Das wars dann.
Raul Bobadilla – Note 3
Sein längster Saisoneinsatz. Sieht man dem Ex-GC-Stürmer am Ende auch an. Holt seine vorprogrammierte Gelbe Karte.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23