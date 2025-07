Das Winti-Inside zum Auftakt

Winterthur startet auswärts bei Lausanne in die neue Super-League-Saison (Sonntag, 16 Uhr) – erstmals ohne Matteo Di Giusto. Im Winti-Inside erfährst du, wie das Team den Abgang verkraften will und was Sportchef Oliver Kaiser über den Di-Giusto-Ersatz sagt.

Darum gehts Sportchef Kaiser spricht über neuen Offensivspieler

Macht Beyer in der Super League weiter wie bisher?

Die News der Woche

Die Winti-Fans müssen kurz vor der ersten Spielrunde einen Dämpfer hinnehmen. Mit Matteo Di Giusto verliert die Schützenwiese ihren Liebling, die Mannschaft ihre kreative Schaltzentrale in der Offensive. Doch für Ersatz ist gesorgt: Théo Golliard (22) kommt, wie von Blick angekündigt, von YB.

Zuletzt war der 22-Jährige leihweise beim holländischen Zweitligisten Helmond Stammspieler.

Der Transfer ist typisch für Winterthur: keine grossen Ablösen, keine riskanten Wetten. Sportchef Oliver Kaiser zu Blick: «Grundsätzlich bezahlen wir keine Ablösesummen, wenn dann eher symbolische Beträge.» Auch bei Golliard blieb man dieser Linie treu. «Wir hatten ihn schon lange auf dem Radar, und es hat keine grosse Überzeugungsarbeit gebraucht – der Spieler wollte selbst auch zu uns. Das hat vieles vereinfacht.»

Neben dem Spielerprofil teilen sich die beiden Mittelfeldspieler auch Karriereschritte. So lief Golliard vor seinem Jahr in Holland – wie Di Giusto vor seinem Wechsel zum FCW – für den FC Vaduz auf. Die Winti-Fans dürften hoffen, dass die Parallelen hier nicht aufhören.

Die grosse Frage

Kann Winterthur den Schwung der Rettung mitnehmen? Als Trainer Uli Forte die Eulachstädter nach einer schwachen Hinrunde übernahm, war der FCW für viele bereits designierter Absteiger. Dann sprang Winterthur sogar der Barrage von der Schippe. Diesen Schwung gilt es in die neue Saison mitzunehmen. Alles, was nicht mit dem Abstieg zu tun hat, wäre bereits eine Überraschung.

Gesagt ist gesagt

Uli Forte bringt es gegenüber «SchütziTV» auf den Punkt: «Wenn wir eine Mannschaft hinter uns lassen können, ist es super. Wenn wir zwei hinter uns lassen können, ist es Weltklasse. Da dran orientieren wir uns – alles andere wäre Träumerei.»

Mögliche Aufstellung

Kapino; Ulrich, Durrer, Arnold, Sidler; Jankewitz, Zuffi; Beyer, Schneider, Burkart; Gomis.

Wer fehlt?

Bitter für Winterthur, zum Saisonstart auf den schnellen Fabian Rohner verzichten zu müssen. Der Flügel kuriert derzeit eine Gehirnerschütterung aus, die er sich im Testspiel gegen die U23 des SC Freiburg eingefangen hat. Rohner ist erst kürzlich von einer schweren Verletzung zurückgekehrt. Auch fehlen wird Abwehrtalent Loic Lüthi wegen einer Oberschenkelverletzung. Fraglich sind: Buess, Burkart, Chiappetta und Neuzugang Golliard.

Neben dem Platz

Für die erste Auswärtsreise der Saison nach Lausanne bekommen die Fans des FCW keinen Extrazug gestellt. An den Regelzug werden aber zusätzliche Wagons angehängt, die für die Gästefans reserviert sind. Allerdings sind die vergünstigten Zugbillette für Fussballfans nicht gültig.

Hast du gewusst, dass…

Der 5:2-Sieg vom August 2023 ist für Winterthur das einzige Super-League-Spiel mit fünf erzielten Treffern – es fand in Lausanne statt.

Aufgepasst auf

Beim Auftakt richten sich die Augen der Fans bestimmt auf Brian Beyer (28). Der Franzose, der erst im Winter zu Biel wechselte, schrieb im Frühling ein Märchen. Die Bieler standen gegen den FC Basel im Cup-Final. Beyer schoss den zwischenzeitlichen Ausgleich per Penalty. Am Ende platzte der Traum doch. Vom Offensivspieler erhofft man sich vor allem eines: Tore. Diese fehlten den Winterthurern in der letzten Saison. Der FCW stellte gemeinsam mit GC die schlechteste Offensive der Liga (43 Tore). Beyer schoss in 19 Partien für Biel zehn Tore und lieferte fünf Assists.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Zum Auftakt kommt es gleich zu einem Freundschaftsduell. Die Fanlager von Winti und Lausanne pflegen eine Fanfreundschaft. Auf dem Platz hingegen will Peter Zeidler als neuer Lausanne-Trainer bestimmt erste Impulse setzen. Die Waadtländer haben bereits einen Ernstkampf bestritten. Gegen Vardar Skopje (Nordmazedonien) gab es auswärts in der zweiten Qualirunde der Conference League im Hinspiel einen Dämpfer (1:2). Mehr zu Lausanne? Hier erscheint das Inside.

1 Spieltag

Fr.: FCZ - Sion, 2:3

Sa.: GC - Luzern, 18 Uhr

Sa.: St. Gallen - Basel, 18 Uhr

Sa.: YB - Servette, 20.30 Uhr

So.: Lugano - Thun, 16 Uhr

So., Lausanne - Winterthur 16 Uhr