Die News der Woche

Thun putzt sich heraus für das erste Heimspiel in der Super League seit fünf Jahren. Es war am 31. Juli 2020 ein 0:0 gegen Basel. Und auf den Tag genau vor fünf Jahren, in der Corona-Zeit am 3. August 2020, bestritt Thun sein letztes Super-League-Spiel. Die Berner Oberländer blicken vor dem Auftakt in der Stockhorn Arena und mit dem Auftaktsieg in Lugano im Gepäck auf eine ruhige Woche zurück. Kadermässig ist nichts passiert, obwohl von Präsident Andres Gerber und Sportchef Dominik Albrecht noch zwei Verstärkungsspieler angesagt sind. Und der provosorische Naturrasen der Frauen-EM ist bereits zum Lugano-Auftritt gegen Cluj letzte Woche dem Kunstrasen gewichen. So kann man sich auf die Fakten zum Spiel fokussieren. Auf einen beeindruckenden macht der Aufsteiger gleich selber aufmerksam: Seit über dreieinhalb Jahren hat der FC Thun an einem Sonntag nicht mehr verloren! Zur Einordnung: Da Thun als Spitzenteam in der Challenge League oft Freitagsspiele hatte, waren Auftritte am Sonntag gar nicht so häufig – in der Saison 2023/24 beispielsweise nur drei. Sehenswert ist es trotzdem. Es sind 18 Sonntagsspiele in Folge ohne Niederlage.

Die grosse Frage

Wird es ein wildes Spiel? Thun-Trainer Mauro Lustrinelli (49) sagte zu Blick, dass es sein Ziel sei, «den Ball so hoch wie möglich zu erobern». Pressingphasen wurde in Vorbereitungsspielen auch explizit ins Extreme getrieben und getestet. Und Lausanne hat mit Peter Zeidler (62) neu einen Trainer, der Pressingfussball im Blut hat, aus der Salzburger Trainerschule stammt. Möglich also, dass beide Teams voll drauflosgehen.

1:51 «Es ist immer die gleiche»: Lustrinelli stellt die Thun-DNA für die Super League vor

Gesagt ist gesagt

«Leo ist wie ein alter Wein – er wird immer besser.» Das sagt Spielerberater Chris Schwab (31) gegenüber Blick über Leonardo Bertone (31), der Thun im Auftaktspiel in Lugano (2:1) mit einem Doppelpack zum Sieg geführt hat. Der langjährige Weggefährte und frühere Mitspieler Bertones beschreibt dessen Weg zurück ins Rampenlicht des Schweizer Fussballs.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Montolio, Bürki, Heule; Käit, Bertone; Reichmuth, Meichtry; Rastoder, Ibayi.

Wer fehlt?

Keine Absenzen.

Neben dem Platz

Die Suche nach einem neuen Stürmer soll auf der Zielgeraden sein. Die Rede ist von Brighton Labeau (29) von Guingamp (Fr). Dies berichtet das «Corner Magazine». Doch ist der Nationalspieler der Karibikinsel Martinique wirklich eine Verstärkung für die Super League? In der Aufstiegssaison von Lausanne 2022/23 in der Challenge League schoss er beeindruckende 19 Tore, in der Folgesaison in der Super League dann nur noch 4.

Hast du gewusst, dass ...

... Thuns Eigengewächs Ethan Meichtry (20) nur rund 8 Kilometer von der Stockhorn Arena aufgewachsen ist? Und zwar in Uttigen, wo sich die bekannte Einstiegsstelle fürs Aareböötle nach Bern befindet. «Schon als ganz kleiner Junge spielte ich beim FC Thun», erzählte er Blick nach dem Aufstieg.

Aufgepasst auf

Kaly Sène! Nicht immer gelingt es dem Lausanne-Stürmer, die PS auf den Platz zu bringen. Doch aktuell ist der Senegalese richtig heiss. Beim Gala-Sieg am Donnerstag in der Conference-League-Quali (5:0 gegen Skopje) zündete er ein Feuerwerk, erzielte er zwei Tore per Lupfer. Auch in der Liga hat er schon getroffen. Thun muss den 24-Jährigen, der auch eine Vergangenheit beim FCB und GC hat, in den Griff kriegen.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

Warum Lausanne-Trainer und Super-League-Rückkehrer Peter Zeidler (62) aktuell auf Wolke sieben schwebt, erfährst du im Lausanne-Inside.

