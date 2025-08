1/5 Balsam auf die Seele: Peter Zeidler konnte das Ruder nach der Startniederlage in Skopje herumreissen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Welcher Spieler bei Lausanne in Top-Form ist

Wie fährt Trainer Zeidler nach dem Kantersieg weiter?

Reise nach Kasachstan kostet Fans kleines Vermögen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Lausanne hat das Duell mit Vardar Skopje doch noch für sich entschieden – gleich mit 5:0 vor mehr als 9000 Fans. Nach dem Hinspiel stand es im Duell für die Conference-League-Quali noch 1:2. Der Kalender ist vollgeladen zum Saisonauftakt, da nun auch eine weite Reise ins ferne Kasachstan ansteht. «Es ist genial, solche Momente zu erleben», schwärmt ein sichtlich begeisterter Trainer Peter Zeidler (62). Bereits bei der 5:0-Gala am Donnerstag in der Conference-League-Quali glänzten seine Augen. Nach einem Tor beim Kantersieg winkte er sogar ab, weil es ihm fast zu viel des Guten wurde.

Die grosse Frage

Wie aufstellen nach einem 5:0? Fährt Zeidler das Prinzip, nie eine siegreiche Mannschaft zu verändern, oder rotiert er im Hinblick auf die Doppelbelastung? Abwesend ist abgesehen von den Dauerverletzten (siehe unten) niemand, praktisch alle Spieler sind bereit. Ein weiterer Grund zur Freude für Zeidler.

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Gesagt ist gesagt

«Bestimmt haben wir eine gute Basis mit unseren Spielern, die wir am liebsten behalten wollen, aber Lausanne ist wie alle anderen, es müssen auch Spieler verkauft werden. Das Wichtigste ist, dass die, die auf dem Feld sind, liefern. Aktuell, trotz Transfermarkt, versteckt sich niemand.» Das sagt Lausannes Abwehrchef Noë Dussenne über mögliche Transfers, die noch anstehen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Dussenne, Sow, Poaty; Roche, Custodio, N’Diaye, Diakité; Ajdini, Sène.

Wer fehlt?

Ein Wermutstropfen für Lausanne. Enzo Kana-Biyik (18), der im Sommer bei Manchester United unterschrieben hat und dann gleich zu Lausanne weiterverliehen wurde, wird länger verletzt sein. Und sonst: Sanches, Abdallah (beide verletzt), de la Fuente (fraglich).

Besuch bei Juwel Sanches Mit Video «Der Fussball fehlt mir» Nati-Juwel Sanches leidet in der Reha und träumt von der WM

Neben dem Platz

150 Lausanne-Fans waren am Donnerstag vor einer Woche nach Nordmazedonien mitgereist, um das Team bei der Rückkehr auf die internationale Bühne nach fast 15 Jahren Abwesenheit zu unterstützen. Wie viele werden es am 14. August in Astana sein? Am späten Donnerstagabend nach dem souveränen Überstehen der 2. Quali-Runde waren die Fans bereits dran, zu schauen, wie man am besten in die kasachische Hauptstadt kommt. Es gibt Pfiffige, die einen Flug für unter 1000 Franken gefunden haben ...

Hast du gewusst, dass ...

... Ersatzgoalie Thomas Castella ein wahres Lausanne-Urgestein ist? Er war 19, als er aus dem Xamax-Nachwuchs zu Lausanne wechselte, ist mittlerweile 32, geht mit den Waadtländern in seine 14. Saison. Und er steht noch drei Jahre unter Vertrag.

Aufgepasst auf

Kaly Sène. Der Stürmer (24) zündete am Donnerstag gegen Skopje ein Feuerwerk, erzielte zwei Lupfer-Tore und strotzte beim 5:0 vor Spielfreude. Auf dem Platz war er überall. «Ein grosses Kompliment an ihn, er wurde oft kritisiert», sagte Zeidler.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

Aufsteiger Thun hat zum Start Lugano düpiert und tritt mit viel Selbstvertrauen an. Hier erscheint das Thun-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr