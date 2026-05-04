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«Das macht mich stolz»
Lavanchy hat nun 300 Super-League-Spiele auf dem Buckel

Numa Lavanchy hat gegen St. Gallen sein 300. Super-League-Spiel bestritten. Nach dem Spiel spricht er über diesen Meilenstein.
Publiziert: 04.05.2026 um 17:23 Uhr
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Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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