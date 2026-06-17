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Cupsieger muss nach Portugal
Knüller-Los für St. Gallen in der Europa-League-Qualifikation

Hammer-Los für St. Gallen! Die Espen treffen in der zweiten Runde der Qualifikation zur Europa League auf Benfica Lissabon. Das Rückspiel wird aber ohne FCSG-Anhänger stattfinden.
Publiziert: 13:15 Uhr
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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St. Gallen spielt in der Europa-League-Quali gegen Benfica.
Foto: KEYSTONE
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Björn Lindroos und Stefan Kreis

Kein Losglück für St. Gallen. In der zweiten Runde der Europa League müssen die Ostschweizer nach Portugal. Sie treffen auf Top-Klub Benfica Lissabon.

Der portugiesische Rekordmeister (38 Titel) ist klar das schwerste Los, das der FCSG hätte erwischen können. In der vergangenen Saison wurde Benfica hinter Sporting und Porto Dritter und scheiterte in der K.o.-Phase der Champions League knapp an Real Madrid.

Das Hinspiel geht am 23. Juli in St. Gallen über die Bühne, das Rückspiel findet eine Woche später in Lissabon statt. Ohne grün-weisse Unterstützung. Weil die FCSG-Fans im Dezember 2024 auswärts in Heidenheim ein Feuerwerk gezündet haben, dürfen die Anhänger nicht mit ins Estadio Da Luz reisen. Neben einer Ticketsperre für Auswärtsfans verhängte die Uefa zudem eine Busse von 40'000 Franken.

Sollte der FCSG gegen den portugiesischen Giganten wie erwartet die Segel streichen, würden in der Conference-League-Quali Gegner vom Kaliber Sporting Braga, Ajax Amsterdam oder Panathinaikos warten. Dies, weil der FCSG in den letzten fünf Jahren bloss einmal europäisch im Einsatz war und einen entsprechend tiefen Klub-Koeffizienten hat.

Gleichwohl überstand die Elf von Coach Enrico Maassen vor zwei Jahren sensationell drei Quali-Runden und qualifizierte sich nach einem Husarenstreich gegen Trabzon für die Gruppenphase. Dort sorgten die FCSG nicht nur in Heidenheim für Unmut, sondern auch auf anderen Auswärtsreisen. Insgesamt musste der Verein aus diesem Grund 200'000 Franken blechen.

Besonders bitter für all jene, die gerne ins Estadio da Luz gereist wären: Nach Pyro-Vorfällen im Oktober verhängte die Uefa eine Bewährungsstrafe. Das hielt die Chaoten auswärts in Heidenheim aber nicht davon ab, weiter zu zünden.

Dafür gibts jetzt die Quittung. 

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