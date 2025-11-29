Darum gehts
- Resultatkrise oder mehr? So sieht die Lage beim FCB aus
- Sturmproblem? Es gibt nicht nur die Optionen Ajeti und Broschinski
- Im Stadionstreit soll eine Mediation geholfen haben
Sechs Spiele, nur ein Sieg: Da stellt sich die Frage, ob der FCB erst in einer Resultatkrise ist – oder schon in einer echten Krise. Klar ist nach dem 1:2 in Genk am Donnerstag, dass am Sonntag gegen St. Gallen nur ein Sieg die Wogen glätten kann. Sonst dürfte es für Trainer Ludovic Magnin so richtig stürmisch werden.
Wer spielt im Basler Angriff? Moritz Broschinski hat bislang null Tore. Dass er zuletzt trotzdem statt Albian Ajeti in der Startformation gestanden ist, sagt einiges darüber aus, wie das Trainerteam die nominelle Nummer 1 im Basler Angriff sieht: sehr kritisch. Bislang hat Trainer Magnin darauf verzichtet, auf andere Optionen zurückzugreifen. Dabei gäbe es die durchaus im Kader: Ibrahim Salah, Philip Otele und Jeremy Agbonifo könnten alle auch im Sturmzentrum eingesetzt werden.
«Wie und wo kann ich Xherdan einbinden?» Ludovic Magnin ist nach dem Genk-Spiel eigentlich zufrieden mit dem frisch eingeführten 4-3-3. Und überlegt sich vor dem Abflug nach Basel, ob er seinen Spielgestalter auch in diesem System einsetzen könnte. Die grosse Frage dabei: Würde Shaqiri die Defensiv-Arbeit im Gegenpressing auf sich nehmen?
Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Bacanin, Metinho, Leroy; Agbonifo, Otele, Traoré.
Xherdan Shaqiri hat gegen Genk nur 15 Minuten gespielt. Es ist fraglich, ob er sich von seinen muskulären Problemen rechtzeitig für das Spiel gegen St. Gallen erholt.
Bacanin (gesperrt). Kaio Eduardo (verletzt).
Im Streit zwischen Stadiongenossenschaft und FCB deutet sich eine Lösung an. Der FCB hat seit Juni 2024 keine Miete mehr für den St. Jakob-Park überwiesen, was die Genossenschaft in arge Nöte gebracht hat. Bei einem Event für Mitglieder und Jahreskarten-Inhaberinnen hat FCB-Präsident David Degen nun ein Ende des Knatschs angekündigt, meldet die «bz Basel». Eine Mediation soll geholfen haben, die entsprechenden Verträge sollen demnächst unterschrieben werden.
… der FCB noch nie Meister geworden ist, wenn er nach 14 Runden so wenige Punkte hatte wie im Moment (23)? Eine Statistik, die den Druck vor dem Sonntag noch einmal erhöht.
Philip Otele: Nach einer heftigen Leistungsdelle kommt der 26-Jährige langsam wieder ins Rollen. In Genk ist er nicht nur der singuläre Basler Torschütze, sondern auch der einzige, der so etwas wie Torgefahr ausstrahlt.
Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
1. Daniliuc 4,25
2. Hitz, Schmid, 4,2
3. Barisic 4,2
Hier gehts zu allen Basler Noten.
Sandro Schärer.
Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr
Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Servette – YB, 14 Uhr
So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
12
27
3
14
7
25
4
14
6
23
5
14
-1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6