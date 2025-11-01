Vor dem Heimspiel gegen St. Gallen am Sonntag (14 Uhr) muss Lugano eine Verletzungsmeldung verdauen. Der Stammkeeper fällt aus. Das Lugano-Inside.

1/2 David von Ballmoos hat sich am Oberschenkel verletzt. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Lugano-Goalie Von Ballmoos könnte bis Weihnachten ausfallen

Somit kommts zur brisanten Saipi-Rückkehr im Lugano-Tor

Die News der Woche

In den Schlussminuten beim Sieg gegen Luzern (2:0) am Donnerstag hat sich David von Ballmoos (30) am Oberschenkel verletzt, aber fertig gespielt. Nun fällt er aus – die Tessiner haben ihn für das Spiel am Sonntag gegen St. Gallen als verletzt gemeldet. Gemäss Tessiner Medien fehlt Von Ballmoos sicher bis zur Nati-Pause, die nach dem Auswärtsspiel gegen den FCB am nächsten Wochenende beginnt. Ist alles noch schwerwiegender? Wie RSI-Journalist Omar Gargantini berichtet, könnte das Jahr 2025 für Von Ballmoos bereits vorbei sein.

So wird im Lugano-Tor gegen St. Gallen wieder der Amir Saipi (25) zum Zug kommen. Im ersten Spiel nach seiner Degradierung im September hat er sich geweigert, die Auswärtsreise anzutreten – es war ausgerechnet das Spiel gegen die Ostschweizer.

Die grosse Frage

Setzt Lugano die Aufholjagd fort? Aus den letzten fünf Spielen haben die Tessiner vier gewonnen.

Gesagt ist gesagt

«Ich kann Croci-Tortis Kritik nachvollziehen», sagt St.-Gallen-Trainer Enrico Maassen. Mattia Croci-Torti hat seinen Unmut über den Spielplan geäussert, weil St. Gallen vor dem Duell zwei Tage mehr Erholungszeit hatte. «Aber am Ende machen nicht wir den Spielplan», sagt Maasssen auch.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Papadopoulos, Mai, El Wafi, Marques; Belhadj, Grgic; Mahou, Bislimi, Dos Santos; Behrens.

Wer fehlt?

Von Ballmoos, Alioski, Bottani, Kendouci, Steffen (alle verletzt). Zanotti (fraglich).

Hast du gewusst, dass...

... Lugano gegen kein anderes Team in der Super League so lange auf einen Sieg wartet, wie gegen St. Gallen? Es gab zuletzt zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Aufgepasst auf

Die beiden Joker Hicham Mahou und Yanis Cimignani haben am Donnerstag das Spiel gegen Luzern entschieden. Croci-Torti sagt über sie: «Sie sind gute Spieler, aber sie müssen auch als Stammspieler Konstanz und Biss zeigen. Heute haben sie wie echte Profis reagiert und die Mentalität gezeigt, die ich von allen sehen möchte.» Die Chance für die Startelf?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:

1. Papadopoulos 4,3

2. Zanotti 4,3

3. Von Ballmoos 4,3

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

St. Gallen steckte auf der Mammut-Reise unter der Woche sogar noch im Stau. Selbst Mario Kart sei langweilig geworden. Hier erscheint das FCSG-Inside.

