- Lugano-Goalie Von Ballmoos könnte bis Weihnachten ausfallen
- Somit kommts zur brisanten Saipi-Rückkehr im Lugano-Tor
- «Ich kann Croci-Tortis Kritik nachvollziehen»: Das sagt Espen-Trainer
In den Schlussminuten beim Sieg gegen Luzern (2:0) am Donnerstag hat sich David von Ballmoos (30) am Oberschenkel verletzt, aber fertig gespielt. Nun fällt er aus – die Tessiner haben ihn für das Spiel am Sonntag gegen St. Gallen als verletzt gemeldet. Gemäss Tessiner Medien fehlt Von Ballmoos sicher bis zur Nati-Pause, die nach dem Auswärtsspiel gegen den FCB am nächsten Wochenende beginnt. Ist alles noch schwerwiegender? Wie RSI-Journalist Omar Gargantini berichtet, könnte das Jahr 2025 für Von Ballmoos bereits vorbei sein.
So wird im Lugano-Tor gegen St. Gallen wieder der Amir Saipi (25) zum Zug kommen. Im ersten Spiel nach seiner Degradierung im September hat er sich geweigert, die Auswärtsreise anzutreten – es war ausgerechnet das Spiel gegen die Ostschweizer.
Setzt Lugano die Aufholjagd fort? Aus den letzten fünf Spielen haben die Tessiner vier gewonnen.
«Ich kann Croci-Tortis Kritik nachvollziehen», sagt St.-Gallen-Trainer Enrico Maassen. Mattia Croci-Torti hat seinen Unmut über den Spielplan geäussert, weil St. Gallen vor dem Duell zwei Tage mehr Erholungszeit hatte. «Aber am Ende machen nicht wir den Spielplan», sagt Maasssen auch.
Saipi; Papadopoulos, Mai, El Wafi, Marques; Belhadj, Grgic; Mahou, Bislimi, Dos Santos; Behrens.
Von Ballmoos, Alioski, Bottani, Kendouci, Steffen (alle verletzt). Zanotti (fraglich).
... Lugano gegen kein anderes Team in der Super League so lange auf einen Sieg wartet, wie gegen St. Gallen? Es gab zuletzt zwei Unentschieden und drei Niederlagen.
Die beiden Joker Hicham Mahou und Yanis Cimignani haben am Donnerstag das Spiel gegen Luzern entschieden. Croci-Torti sagt über sie: «Sie sind gute Spieler, aber sie müssen auch als Stammspieler Konstanz und Biss zeigen. Heute haben sie wie echte Profis reagiert und die Mentalität gezeigt, die ich von allen sehen möchte.» Die Chance für die Startelf?
Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:
1. Papadopoulos 4,3
2. Zanotti 4,3
3. Von Ballmoos 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.
Mirel Turkes.
St. Gallen steckte auf der Mammut-Reise unter der Woche sogar noch im Stau. Selbst Mario Kart sei langweilig geworden. Hier erscheint das FCSG-Inside.
Sa., Thun – Sion, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Servette, 18 Uhr
Sa., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr
So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr
So., Luzern – GC, 16.30 Uhr
So., YB – Basel, 16.30 Uhr
