Lugano-Noten gegen Luzern
Eingewechselte Traumtorschützen retten Lugano

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:0 von Lugano gegen Luzern.
Publiziert: vor 26 Minuten
Lugano bejubelt den Heimsieg.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Eigentlich hätte es Lugano gegen Luzern nicht verdient, drei Punkte zu holen. Vor allem die erste Halbzeit ist von allen Beteiligten schwach. In den zweiten 45 Minuten bessert sich aber einiges. Vor allem dank den Einwechselungen von Cimignani und Mahou, denen beide je ein Traumtor gelingt. Sie sind dafür verantwortlich, dass Lugano zum ersten Mal in dieser Saison in die Top-6 kommt. Wie die beiden Torschützen verdienen sich auch Goalie Von Ballmoos, der zum zweiten Mal die Null hält, Abwehrchef Papadopoulos, Mahmoud und Bislimi eine 5. Die beiden Stürmer Koutsias und Behrens sind dagegen beide ungenügend. Ihnen gelingt an diesem Abend kaum was. Der Deutsche bessert sich immerhin in der zweiten Halbzeit nach der Systemanpassung, als er wieder als alleinige Spitze agierte.

Hinweis: Cimignani, Mahou, Brault-Guillard ab 46. (für Zanotti, Koutsias, El Wafi), Duville-Parsemain ab 82. (zu kurz für eine Bewertung, für Behrens), Doumbia ab 87. (zu kurz für eine Bewertung, für Mahmoud).

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Luzern versucht in der ersten Halbzeit viel. Eigentlich müsste die Mannschaft von Mario Frick nach der ersten Halbzeit führen. Stattdessen gehen alle zwölf Abschlüsse bis zum Pausenpfiff daneben. Auch in der zweiten Halbzeit sind die Zentralschweizer zu wenig effizient. Deshalb kann die Offensive auch keine genügende Note erhalten. In der zweiten Halbzeit – nach den beiden Traum-Gegentore – bekunden die Luzerner im Mittelfeld deutlich mehr Mühe. Darunter leidet auch der Japaner Taisei Abe, dessen Spieleinfluss klar abnimmt. Eine genügende Note verdienen sich Captain Dorn, der viel Zug nach vorne bringt, Bajrami, Freimann und Owusu, der bis zum Schluss mit seiner Physis versucht dagegenzuhalten.

Hinweis: Ciganiks ab 46. (für Bajrami), Spadanuda ab 64. (zu kurz für eine Bewertung, für Von Moos), Karweina, Villiger, Tshikomb ab 74. (zu kurz für eine Bewertung, für Grbic, Di Giusto, Ferreira).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

