Mattia Bottani steht bei Lugano vor einem ungewissen Sommer: Sein Vertrag läuft aus, eine Verlängerung ist gemäss Blick-Infos bisher nicht geplant – und im neuen AIL-Stadion könnte er künftig nur noch zuschauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano zieht bald in die neue AIL Arena ein

Klublegende Mattia Bottani steht vor ungewisser Zukunft ohne neuen Vertrag

Seit 2011: Bottani absolvierte über 300 Spiele für die Bianconeri War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

In wenigen Monaten ist es so weit: Lugano zieht in die moderne AIL Arena ein. Der Klub rührt bereits kräftig die Werbetrommel für das neue Stadion. Eine der zentralen Figuren der Kampagne ist Mattia Bottani (34) – eine Klublegende, seit 2011 (mit zwei kurzen Unterbrüchen) spielt er für die Bianconeri und ist das Tessiner Aushängeschild im Schweizer Fussball.

Das Kuriose daran: Bottanis Vertrag läuft im Sommer aus. Und gemäss Blick-Informationen plant die Klubführung derzeit keine Verlängerung. Vieles deutet also darauf hin, dass ausgerechnet der langjährige Publikumsliebling im neuen Stadion gar nicht mehr als Spieler auflaufen wird.

Ganz entschieden ist die Sache allerdings noch nicht. Entsprechend lässt Sportchef Sebastian Pelzer (45) auf Blick-Anfrage verlauten: «Wir sind im Austausch.» Im Verhandlungspoker sind die letzten Würfel noch nicht gefallen. Es gibt noch eine leise Hoffnung, dass der Klub seine Haltung noch einmal überdenkt. Bottani selbst fühlt sich jedenfalls weiterhin fit. Wie zu hören ist, kommt ein Karriereende in diesem Sommer für ihn noch zu früh – zumal er im Training nach wie vor Topwerte erreicht.

Ein Fall-Sabbatini 2.0?

Dass der Umgang mit verdienten Spielern am Ende ihrer Karriere heikel sein kann, ist nichts Neues. In Lugano kennt man das aus eigener Erfahrung. Bereits vor zwei Jahren befand sich der Klub in einer ähnlichen Situation. Damals stand Jonathan Sabbatini (37) im Mittelpunkt. Der Uruguayer wollte als Spieler weitermachen, während ihm der Klub eine Rolle im Management anbot.

Die Fans stellten sich mit mehreren Spruchbändern vor dem Stadio Cornaredo demonstrativ hinter Sabbatini. Zudem lancierten sie eine Online-Petition, um den Klub zum Umdenken zu bewegen. Doch es half nichts: Sabbatini verliess Lugano und wechselte zum Kantonsrivalen Bellinzona. Heute spielt er beim AC Taverne in der 1. Liga.

Ob Bottanis Geschichte in Lugano ähnlich endet wie jene von Sabbatini, bleibt abzuwarten. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Bottani in der neuen AIL Arena ab der nächsten Spielzeit eher auf der Tribüne als auf dem Platz anzutreffen sein wird.