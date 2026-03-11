Darum gehts
- Lugano zieht bald in die neue AIL Arena ein
- Klublegende Mattia Bottani steht vor ungewisser Zukunft ohne neuen Vertrag
- Seit 2011: Bottani absolvierte über 300 Spiele für die Bianconeri
In wenigen Monaten ist es so weit: Lugano zieht in die moderne AIL Arena ein. Der Klub rührt bereits kräftig die Werbetrommel für das neue Stadion. Eine der zentralen Figuren der Kampagne ist Mattia Bottani (34) – eine Klublegende, seit 2011 (mit zwei kurzen Unterbrüchen) spielt er für die Bianconeri und ist das Tessiner Aushängeschild im Schweizer Fussball.
Das Kuriose daran: Bottanis Vertrag läuft im Sommer aus. Und gemäss Blick-Informationen plant die Klubführung derzeit keine Verlängerung. Vieles deutet also darauf hin, dass ausgerechnet der langjährige Publikumsliebling im neuen Stadion gar nicht mehr als Spieler auflaufen wird.
Ganz entschieden ist die Sache allerdings noch nicht. Entsprechend lässt Sportchef Sebastian Pelzer (45) auf Blick-Anfrage verlauten: «Wir sind im Austausch.» Im Verhandlungspoker sind die letzten Würfel noch nicht gefallen. Es gibt noch eine leise Hoffnung, dass der Klub seine Haltung noch einmal überdenkt. Bottani selbst fühlt sich jedenfalls weiterhin fit. Wie zu hören ist, kommt ein Karriereende in diesem Sommer für ihn noch zu früh – zumal er im Training nach wie vor Topwerte erreicht.
Ein Fall-Sabbatini 2.0?
Dass der Umgang mit verdienten Spielern am Ende ihrer Karriere heikel sein kann, ist nichts Neues. In Lugano kennt man das aus eigener Erfahrung. Bereits vor zwei Jahren befand sich der Klub in einer ähnlichen Situation. Damals stand Jonathan Sabbatini (37) im Mittelpunkt. Der Uruguayer wollte als Spieler weitermachen, während ihm der Klub eine Rolle im Management anbot.
Die Fans stellten sich mit mehreren Spruchbändern vor dem Stadio Cornaredo demonstrativ hinter Sabbatini. Zudem lancierten sie eine Online-Petition, um den Klub zum Umdenken zu bewegen. Doch es half nichts: Sabbatini verliess Lugano und wechselte zum Kantonsrivalen Bellinzona. Heute spielt er beim AC Taverne in der 1. Liga.
Ob Bottanis Geschichte in Lugano ähnlich endet wie jene von Sabbatini, bleibt abzuwarten. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass Bottani in der neuen AIL Arena ab der nächsten Spielzeit eher auf der Tribüne als auf dem Platz anzutreffen sein wird.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
29
-47
16