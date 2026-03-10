DE
Ausfallzeit unbekannt
Lugano-Stürmer Behrens am Oberschenkel verletzt

Am vergangenen Samstag ist Luganos Kevin Behrens beim 1:3 gegen Luzern angeschlagen ausgewechselt worden. Nun ist klar: Der deutsche Stürmer hat sich am Oberschenkel verletzt. Wie lange er ausfallen wird, ist noch unbekannt.
Publiziert: vor 35 Minuten
Kevin Behrens hat sich am Samstag beim Super-League-Spiel gegen Luzern (1:3) am Oberschenkel verletzt.
Foto: Pius Koller
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am Dienstag ist die Diagnose schliesslich da: Wie der FC Lugano schreibt, hat sich Kevin Behrens bei der 1:3-Heimniederlage gegen Luzern am Samstag eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Der deutsche Stürmer war zur Pause ausgewechselt worden.

Wie lange Behrens den Luganesi fehlen wird, ist allerdings noch nicht klar. Laut der Klubmitteilung soll dies nach weiteren Abklärungen in den kommenden Tagen kommuniziert werden. Ein Ausfall würde Lugano schmerzen: Mit bislang elf Saisontoren ist der 35-Jährige derzeit Luganos Topskorer, alleine seit Jahresbeginn hat er in neun Partien fünfmal eingenetzt.

