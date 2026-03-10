Am Dienstag ist die Diagnose schliesslich da: Wie der FC Lugano schreibt, hat sich Kevin Behrens bei der 1:3-Heimniederlage gegen Luzern am Samstag eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Der deutsche Stürmer war zur Pause ausgewechselt worden.
Wie lange Behrens den Luganesi fehlen wird, ist allerdings noch nicht klar. Laut der Klubmitteilung soll dies nach weiteren Abklärungen in den kommenden Tagen kommuniziert werden. Ein Ausfall würde Lugano schmerzen: Mit bislang elf Saisontoren ist der 35-Jährige derzeit Luganos Topskorer, alleine seit Jahresbeginn hat er in neun Partien fünfmal eingenetzt.
