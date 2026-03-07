DE
Luzern-Noten gegen Lugano
Torschützen-Trio um Startelf-Debütant überragt im Tessin

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:1 von Luzern gegen Lugano.
Luzern feiert in Lugano einen Auswärtssieg.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Der FC Luzern feiert einen Prestigesieg im Tessin. Die grossen Figuren sind dabei wieder einmal Matteo Di Giusto und Oscar Kabwit. Sie überragen. Allerdings sind sie für einmal nicht die einzigen. Auch Andrej Vasovic zeigt bei seinem ersten Startelfeinsatz eine tolle Leistung. Nicht nur weil er Blau-Weiss in Führung bringt, sondern auch aufgrund seines grossen Laufpensums. Eine 5 kriegt auch Goalie Pascal Loretz. Mit seiner Parade in der ersten Halbzeit nach einem Behrens-Kopfball beim Stand von 0:0 hat er auch seinen Teil am Sieg beigetragen. Weniger glücklich ist der Abend von Bung Meng Freimann. Nach einigen sehr tollen Auftritten in den letzten Wochen hatte er gegen die Lugano-Offensive deutlich mehr Mühe. Und dann muss er angeschlagen frühzeitig vom Platz. Sein Partner in der Innenverteidigung Bajrami bestätigt sein Formhoch mit seinem ersten Assist.

Hinweis: 68. Winkler für Owusu; 77. Knezevic für Freimann, Villiger für Grbic; 84. Ottiger für Kabwit (alle zu kurz für eine Bewertung).

Tor des Jahres? Di Giusto setzt Schlusspunkt mit Fallrückzieher
3:24
Highlights im Video:Tor des Jahres? Di Giusto setzt Schlusspunkt mit Fallrückzieher

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Lugano hat gegen Luzern in der ersten Halbzeit alles im Griff. In der zweiten Halbzeit kommt von den Tessinern aber trotz dem schnellen Ausgleich deutlich zu wenig. Vor allem von der Offensive. Diese fällt total ab. Allen voran Georgios Koutsias. Sein Tief dauert an. Und er ist in einigen Szenen viel zu egoistisch unterwegs, was die Fans auf der Haupttribüne grausam aufregt. Sein Sturmpartner Behrens hat zwar mit Abstand die grösste Chance in Hälfte eins, aber auch von ihm kommt unter dem Strich zu wenig. Zur Pause muss er aufgrund einer Verletzung runter. Das ist besonders bitter. Eine 5 gibt es in den Reihen der Tessiner aber trotzdem. Und sie kriegt Verteidiger Delcroix. Er trifft zum 1:1 (erstes Tor für Lugano) und ist auch hinten jener, der erst ganz zum Schluss kapituliert.

Hinweis: 46. Mahou für Behrens; 61. Mahmoud für Cimignani (zu kurz für eine Bewertung); 78, Marques für Delcroix, Pihlstrom für Bislimi (beide zu kurz für eine Bewertung); 90. Kendouci für Grgic (zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
28
7
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
28
4
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
