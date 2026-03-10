Wenn in der Super League der letzte Spieltag vor der Liga-Teilung ansteht, sollen die entscheidenden Duelle um die Plätze in den Top 6 aus Fairness-Gründen jeweils gleichzeitig stattfinden – so die Absicht der Swiss Football League, die die genauen Anspielzeiten der 33. Runde (11./12. April) deshalb zunächst offen gelassen hat.
Bis jetzt: Am Dienstag sind die ersten vier Begegnungen dieses Spieltags endgültig terminiert worden. Als «potenziell entscheidende Partien» gelten für die Liga die Duelle Luzern-St. Gallen, Sion-Lausanne und YB-Servette, die deshalb zeitgleich am Sonntag, 12. April um 16.30 Uhr stattfinden werden.
Mehr Spielraum geniessen die Spielplaner bei der Begegnung zwischen Winterthur und GC – die beiden Teams auf den hintersten Tabellenrängen können die Championship Group nicht mehr erreichen. Der mögliche Abstiegskracher wird deshalb schon am Samstagabend um 18 Uhr ausgetragen und die 33. Runde somit eröffnen.
Noch nicht festlegen will die Liga die Spiele Thun-Basel und Zürich-Lugano – Thun und Lugano stehen schon fix in der Championship Group, während Basel und der FCZ je nach Ausgang der Spiele am kommenden Wochenende ebenfalls bereits ihren Platz für eine der beiden Tabellenhälften beziehen könnten. Sollte dies eintreffen, wäre die SFL in der Ansetzung dieser Spiele ebenfalls frei.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
29
-47
16