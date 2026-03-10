DE
Daten der 33. Runde fix
Kellerduell am Samstagabend – drei Sonntagsspiele gleichzeitig

Um am letzten Spieltag vor der Liga-Teilung eine faire Ausgangslage zu gewährleisten, hat die SFL die Spielzeiten der 33. Runde noch offen gelassen – bis jetzt. Eingeläutet wird der Spieltag vom Kellerduell zwischen GC und Winterthur.
Publiziert: 16:19 Uhr
1/2
Das Kellerduell zwischen Winterthur und GC wird die 33. Runde am 11. April eröffnen.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenn in der Super League der letzte Spieltag vor der Liga-Teilung ansteht, sollen die entscheidenden Duelle um die Plätze in den Top 6 aus Fairness-Gründen jeweils gleichzeitig stattfinden – so die Absicht der Swiss Football League, die die genauen Anspielzeiten der 33. Runde (11./12. April) deshalb zunächst offen gelassen hat. 

Bis jetzt: Am Dienstag sind die ersten vier Begegnungen dieses Spieltags endgültig terminiert worden. Als «potenziell entscheidende Partien» gelten für die Liga die Duelle Luzern-St. Gallen, Sion-Lausanne und YB-Servette, die deshalb zeitgleich am Sonntag, 12. April um 16.30 Uhr stattfinden werden.

Mehr Spielraum geniessen die Spielplaner bei der Begegnung zwischen Winterthur und GC – die beiden Teams auf den hintersten Tabellenrängen können die Championship Group nicht mehr erreichen. Der mögliche Abstiegskracher wird deshalb schon am Samstagabend um 18 Uhr ausgetragen und die 33. Runde somit eröffnen.

Noch nicht festlegen will die Liga die Spiele Thun-Basel und Zürich-Lugano – Thun und Lugano stehen schon fix in der Championship Group, während Basel und der FCZ je nach Ausgang der Spiele am kommenden Wochenende ebenfalls bereits ihren Platz für eine der beiden Tabellenhälften beziehen könnten. Sollte dies eintreffen, wäre die SFL in der Ansetzung dieser Spiele ebenfalls frei.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
FC Thun
FC Thun
FC Basel
FC Basel
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
