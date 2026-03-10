Um am letzten Spieltag vor der Liga-Teilung eine faire Ausgangslage zu gewährleisten, hat die SFL die Spielzeiten der 33. Runde noch offen gelassen – bis jetzt. Eingeläutet wird der Spieltag vom Kellerduell zwischen GC und Winterthur.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenn in der Super League der letzte Spieltag vor der Liga-Teilung ansteht, sollen die entscheidenden Duelle um die Plätze in den Top 6 aus Fairness-Gründen jeweils gleichzeitig stattfinden – so die Absicht der Swiss Football League, die die genauen Anspielzeiten der 33. Runde (11./12. April) deshalb zunächst offen gelassen hat.

Bis jetzt: Am Dienstag sind die ersten vier Begegnungen dieses Spieltags endgültig terminiert worden. Als «potenziell entscheidende Partien» gelten für die Liga die Duelle Luzern-St. Gallen, Sion-Lausanne und YB-Servette, die deshalb zeitgleich am Sonntag, 12. April um 16.30 Uhr stattfinden werden.

Mehr Spielraum geniessen die Spielplaner bei der Begegnung zwischen Winterthur und GC – die beiden Teams auf den hintersten Tabellenrängen können die Championship Group nicht mehr erreichen. Der mögliche Abstiegskracher wird deshalb schon am Samstagabend um 18 Uhr ausgetragen und die 33. Runde somit eröffnen.

Noch nicht festlegen will die Liga die Spiele Thun-Basel und Zürich-Lugano – Thun und Lugano stehen schon fix in der Championship Group, während Basel und der FCZ je nach Ausgang der Spiele am kommenden Wochenende ebenfalls bereits ihren Platz für eine der beiden Tabellenhälften beziehen könnten. Sollte dies eintreffen, wäre die SFL in der Ansetzung dieser Spiele ebenfalls frei.

