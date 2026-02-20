Der FC Winterthur ist in der Schweizer Liga abgeschlagenes Schlusslicht. Im europäischen Vergleich der Tabellenletzten gibt es aber Klubs, die noch weniger Punkte gesammelt haben.

Nur ein Team hat in Europa mehr Tore kassiert als Winterthur

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Sieben Punkte Rückstand auf den Zweitletzten. Nur 14 Punkte aus 25 Spielen und zuletzt drei Niederlagen, die wie eine klatschende Ohrfeige nachhallen. Der FC Winterthur taumelt aktuell dem Abstieg entgegen. Hauptgrund: die inferiore Defensive. Selbst im europäischen Vergleich sucht sie im negativen Sinne ihresgleichen.

72 Gegentore in 25 Spielen entsprechen einem Durchschnitt von 2,88 Gegentoren pro Spiel – kein anderes Schlusslicht aus den besten 20 Ligen Europas übertrifft diesen Wert. Das Verrückte daran: Es gibt einige Schlusslichter in Europa, die in ihrer Liga weit abgeschlagener sind als die Eulachstädter. Ihre Verteidigung hält den Laden trotzdem besser dicht, wie ein Blick auf die Statistiken zeigt.

Das punktemässig schlechteste Schlusslicht Europas spielt in Zypern. Enosis Neon Paralimni hat nach 22 Meisterschaftsspielen in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewonnen, erst einen einzigen Punkt geholt, aber trotz der 21 Niederlagen erst 54 Gegentore kassiert. Das sind 18 weniger als die Winterthurer.

Ein Team hat mehr Gegentore kassiert

Ebenfalls 54 Gegentore hat in Portugal AVS Futebol SAD kassiert. Der Klub aus Vila das Aves hat in 22 Spielen erst acht Punkte geholt und erst am vergangenen Wochenende mit einem 3:0 den ersten Saisonsieg gefeiert – und geschafft, was der Winterthurer Defensive bislang verwehrt blieb: ein Spiel zu Null zu spielen.

Schliesslich gibt es noch den FK Haugesund. Sie sind 2025 – in Norwegen wird die Meisterschaft innerhalb des Kalenderjahrs durchgeführt – mit nur neun Punkten aus 30 Spielen und stolzen 80 Gegentoren aus der Eliteserie abgestiegen. 2,66 Gegentore pro Spiel stellt aber immer noch einen besseren Schnitt dar, als die Winterthurer aktuell aufweisen.

Schlechter als die FCW-Defensive in dieser Saison gehts also eigentlich nicht. In diesem Sinne kann es eigentlich nur besser werden. Wobei: Als Nächstes wartet auf die Winterthurer das Heimspiel gegen Sensationsleader Thun, gegen den man in den bisherigen zwei Spielen sieben Gegentore kassiert hat.

