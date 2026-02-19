DE
Unser letztes Eisen im Europacup
Die Fussball-Schweiz muss Lausanne die Daumen drücken

Lausanne bestreitet im Playoff-Hinspiel der K.o.-Runde der Conference League bei Sigma Olomouc ein historisches Spiel. Wegen des Uefa-Rankings drückt die ganze Fussball-Schweiz den Waadtländern die Daumen.
Publiziert: 10:29 Uhr
|
Aktualisiert: 10:34 Uhr
Lausanne ist der letzte im Europacup verbliebene Super-League-Klub.
Christian Finkbeiner

Wintereinbruch auch in Mähren. Am Tag vor dem Playoff-Hinspiel zwischen Sigma Olomouc und Lausanne schneit es, weswegen der Zustand des Rasens dem Lausanner Captain Olivier Custodio (31) etwas Sorgen bereitet. «Wir haben gesehen, dass der Platz unter den Wetterbedingungen gelitten hat. Aber in der Schweiz sind wir an Winter, Kälte und Schnee gewöhnt. Das wird auf keinen Fall eine Ausrede sein.»

Für die Waadtländer ist es ein historisches Spiel. Es ist die erste Europacup-Partie im Frühjahr seit 1965 und dem verlorenen Viertelfinal gegen West Ham im Cup der Cupsieger. «Wir haben uns sogar besser auf diese Auswärtspartie vorbereitet als auf ein Spiel in der Super League, wo wir den Gegner gut kennen», sagt Trainer Peter Zeidler vor dem ersten von zwei Duellen gegen den Tabellenachten der tschechischen Liga.

«Wir sind uns der Verantwortung bewusst»

Nur um ein Haar verpasste Lausanne den direkten Einzug in die Achtelfinals, während Olomouc als 24. und letztes Team in die Playoffs der K.o.-Phase rutschte, weshalb der Super Ligist durchaus zu favorisieren ist, auch wenn Zeidler von einer 50:50-Partie spricht. In Anbetracht der im Wettbewerb verbliebenen Teams darf sich der Super Ligist durchaus auch Chancen ausrechnen, weit vorzustossen. Strassburg, Rayo Vallecano, Mainz, Crystal Palace und Fiorentina sind die Teams aus den Top-5-Ligen.

Auch deshalb drückt die Fussball-Schweiz dem Zeidler-Team die Daumen. Denn Lausanne ist der letzte verbliebene Super-League-Klub im Europacup – und somit das einzige Team, das noch Punkte sammeln kann im Uefa-Ranking. «Das ist eine zusätzliche Verantwortung, dessen sind wir uns bewusst», so Custodio.

Die Schweiz liegt derzeit auf Platz 16, womit auch in der Saison 2027/28 nur vier Teams europäisch spielen dürften. Das Problem: Das auf Rang 15 liegende Zypern hat mit Omonia Nikosia und AEK Larnaca noch zwei in er Conference League verbliebene Teams.

Mehr zu Lausanne
Lausanne-Stürmer von Atletico startet mit Wunder-Quote
Lausanne-Inside
Fast alle Schüsse sitzen
Lausanne-Stürmer von Atletico startet mit Wunder-Quote
Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
SK Sigma Olmütz
SK Sigma Olmütz
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
